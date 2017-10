—

En las últimas horas, se viralizaron las imágenes de un grave accidente de tránsito protagonizado por un grupo de artistas, quienes fueron auxiliados por “Chaqueño” Palavecino. Milagrosamente, no hubo que lamentar una tragedia.

De acuerdo con lo publicado por uno de los integrantes del Duo Algarrobal Folk, el hecho se produjo sobre la ruta 34, a la altura de la localidad de Pinto. El conductor perdió el control y la camioneta dio “cuatro o cinco vueltas” antes de detener su alocada marcha.

Asi lo cuenta uno de los protagonistas del accidente:

BUENAS! AQUÍ QUIERO CONTAR UNA VEZ LA PESADILLA QUE VIVIMOS AYER 17 DE OCTUBRE SOBRE LA RUTA 34 A LA ALTURA DE PINTOS…Día del Renacimiento para nosotros, un dia en el que volvimos a nacer, que nos dieron una segunda vuelta, día que puedo decir, y que podemos contar nosotros Alan Gomes / Punchi / el Mono/ el Tigre …. al rededor de los 100 km/hs íbamos volviendo para Buenos Aires luego de Tocar con el Duo Duo Algarrobal Folk el sábado en el Festival del Pueblo de Lugones y el domingo en Los Campeonatos de Fútbol en Pintos!Veníamos de costumbre escuchando música cuanto se nos vino un pozo en la Ruta que nos debía el carril esquivando por muy poco un camión de frente, lo que calculamos es que se nos rompio la direccion o transmisión dd la camioneta nose bien! Cuestion que las pericias dicen eso!! Yo Recuerdo que después de esquivarlo maniobramos sin control hasta perder el control y volcamos sobre la banquina donde empezamos a girar y dar vueltas que yo calculo que fueron 4/5 vueltas de muchos golpes… Frenaron los autos y camiones nos atendieron muy bien, yo no pude salir por los golpes, dolor de cuello, cara y hombro. Preferí quedar sin moverme hasta que llegue la ambulancia y pongan el cuello por las dudas… así pasamos de hospital de pintos me atendieron. Me trasladaron a la ciudad aprox 400km donde fue horrible viajar en la ambulancia sobre la misma ruta en camilla a velocidad y revivir a cada segundo la trajedia pero me tenia que llevar xq no tenian las maquinas necesarias! Llegamoz a la ciudad y me puse muy bien xq Estaba Toda mi Familia Esperandome en el Hospital y a todos quiero agradecer por preocuparse, por escribir,llamar, por estar atentos tanto desde acá dezde Santiago y Buenos Aires. Me hice todos los estudiOs y me salieron bien sólo tengo que hacer unos tratamientos pero tiene solución, ahora que estoy más tranquilo pienso que hubiese sido si no hubiesemos esquivado el camión de frente- como dijo EL Chaqueño Palavecino hombre que frenó sobre la Ruta y nos dio Agua,comida y nos dio fuerzas para seguir al igual que todos, y nos contaba que el camino era así, que a cualquiera , le podía posar, y Recordó al Chato Bazán, Jacinto Piedra, Tamara Castro, vidas que se llevó la 34

BUENO SON MUCHOS A QUIEN AGRADECER LO IMPORTANTE ES QUE ESTAMOS BIEN Y QUE ESTAMOS UNIDOS ALAN/ PUNCHI / EL MONO/ EL TIGRE/ VINIMOS JUNTOS, LA AGUANTAMOS JUNTOS Y ESTA NOCHE VOLVEMOS A BUENOS AIRES!! GRACIAS FAMILIA Y AMIGOS POR ESTAR CADA UNO YA SABE QUIEN SE PREOCUPO Y ESTUVO Y ESTA AL TANTO YO SE DE TODO Y DE A POCCO VOY RESPONDIENDO!! LOS QUIERO Y AMO Y ESTAR VIVOOOOO!!!!