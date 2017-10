Torneo Federal: Central encontró la derrota en San Javier, Atalaya el único invicto

Se jugó la 2° fecha del torneo federal, división Santa Fe. Lo que parecía una lógica en la primera fecha cambió este viernes con la disputa de los cuatro partidos de la zona. Porque Central, uno de los candidatos de la división, cayó ante Huracan San Javier en San Javier 79 a 72. Huracan habia perdido con el CAT en el inicio del torneo, y ese mismo CAT anoche cayó derrotado ante Sportivo Suardi que habia caído de manera contundente en el debut del certamen. Quien no parece aflojar es Atalaya que ganó en el estadio del Bicho verde de Union Sunchales, y por el momento es el único invicto de la divisional, porque en Las Parejas, Sportivo le ganó a Santa Paula de Galvez.

Los resultados:

Sportivo 74- CAT 69

Union S 54- Atalaya 63

Sportivo LP 83- Santa Paula 63

Huracan 79- CCAO 72

La tabla:

Atalaya 4- CCAO 3- CAT 3- Huracan 3- Sportivo 3- Las Parejas 3- Santa Paula 3- Union Sunchales 2

La que viene: 27-28 y 29 de octubre

CAT vs Sportivo LP

Sportivo vs Union Sunchales

Santa Paula vs CCAO

Atalaya vs HUracan SJ

CCAO vs Sportivo LP