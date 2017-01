Sanmartino dijo que se está trabajando para salir de la crisis

El Subsecretario de Lechería estuvo en Suardi donde se reunió con Presidentes Comunales y dirigentes de SanCor. Dijo que esta crisis hídrica no es generalizada como la de abril y por eso seguimos apostando a una lechería en crecimiento

El Subsecretario de Lechería de la Nación, Alejandro Sanmartino pasó por Suardi donde se reunió con integrantes del Consejo Directivo de SanCor, recorrió luego algunas zonas rurales afectadas por el agua y cerró con un encuentro con Presidentes Comunales que mantuvo en Sala Estrada.

En esa ronda de conversaciones se encontraban entre otros los jefes comunales de Suardi, Monte Oscuridad, Dos Rosas, Col. Rosa, Col. Ana, La Rubia, Arrufó, Villa Trinidad, Curupaity, entre otros.

El funcionario, dijo que es nuestra responsabilidad estar en las zonas productoras afectadas por este evento climático aunque aclaró que está trabajando por una lechería que salga de la crisis y que genere buenas oportunidades de negocios.

Nosotros planteamos una lechería en crecimiento, que sea protagonista de los mercados internacionales y por eso estamos decididos en trabajar en ese sentido. Esta crisis climática no tiene nada que ver con la actividad a diferencia de lo que pasó en abril porque en ese momento los tambos estaban en quebranto.

Ahora el escenario es otro porque la producción está en crecimiento por lo tanto atendemos las urgencias en particular.

Consultado sobre la carta que difundió ATILRA en torno al incierto futuro de SanCor, comentó que no lo veo así. Entiendo que la cadena viene golpeada pero no podemos aceptar que en un mundo que demanda alimentos, que alguna industria no tenga futuro. Por eso debemos trabajar en ese sentido.

Sanmartino afirmó que estamos trabajando en la ayuda a todas las industrias porque el nivel de endeudamiento fue muy alto el año pasado, por eso creemos que podemos sacar la lechería adelante.

En torno a las obras hídricas informó que con Córdoba estamos trabajando en más de 1000 kms. de canales a diferencia de lo que pasó con Santa Fe que no presentó proyectos. Pero ahora debemos mirar hacia adelante.

Sobre la ayuda a los productores afectados, dijo que se van a postergar impuestos como IVA e Ingresos Brutos, además de los créditos tomados. Pero además estamos trabajando en un fondeo para los tambos que no acceden a créditos.