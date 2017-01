El jefe de la policia municipal Roberto Sanchez, hizo un balance del 2016, y aseveró que “la ordenanza para la descarga y carga de camiones en el éjido urbano es un hecho”.

Al respecto, y tras las versiones que circularon la semana pasada en Maxima Fm sobre multas contra caamiones de alimentos, Sanchez dijo, “eso no es verdad. Es una mentira, porque solo el inspector apercibió a los camioneros. No se cobró multas porque no hay ordenanza, pero hay que ir acostumbrandose porque la decisión de acomodar ese tema este año ya está tomada. Nada nos hará retroceder en esta ordenanza que lo único que busca es que se establezcan horarios propicios para cargar y descargar alimentos. Y le proponga a los camioneros usar la playa de AGD. No vamos a retroceder en esta decisión, ya está tomada, lo que si vamos a hacer es una rueda amplia de consultas para que la ordenanza se amplia y contemplativa”.

Sanchez adujo que, “en cualquier ciudad medianamente ordenada en materia tránsito el horario de descarga y carga de alimentos se hace en horarios donde la circulación vehicular es menor. Y en Ceres vamos a hacer lo mismo. Es obvio que la aplicabilidad de la ordenanza nos pondrá a prueba a nosotros, y a los comerciantes. Por eso es que en estos dias estamos notificando a todos”

Sobre el tema tránsito Sanchez dijo que “los automoviles no se pueden estacionar en las veredas, no hay subidas que se salven de la multa. No se puede dejar estacionadas las motos enfrente de la casas o locales comerciales, y los negocios que venden motos ya lo saben. Por eso se les permite solo usar el espacio verde. La vereda es para que camine la gente no para exhibir o tapar con motos el camino”.

Y de los camiones también sostuvo, “la playa de AGD esta iluminada, cuidada, y con todas las medidas de seguridad. No hay excusas, los camioneros no pueden dejar más su camiones enfrente de sus casas. No aceptamos excusas al respecto. Hay que estacionar los camiones ahí, y es la única forma de que todos vayamos ordenandonos para lo que viene”.