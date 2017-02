Desde Pichi, una localidad chilena, asentamiento de los brigadistas argentinos, Roberto Sanchez dialogo vía whatsapp con Bunker, Maxima FM e hizo referencia a las tareas que se llevan adelante en los incendios chilenos. “Nuestro dia arranca a las 7 de la mañana, y se extiende hasta las 7 de la tarde. Son jornadas arduas, pero de una intensidad y una tarea en conjunto admirable”.

Sanchez contó que “estamos cerca de Santiago de Chile, hemos venido contralando distintos focos de incendio en la zona, ayer pudimos luchar y terminar con un foco importante. Hoy estamos descansando. En esta zona podríamos decir, gracias a Dios, que el fuego está controlado, pero no son buenas las noticias que nos llegan desde el sur del pais, donde la cosa está muy complicada y no hay manera de detener los incendios”.

Sobre su posible regreso manifestó, “nosotros tenemos el pasaje listo para el miercoles, dia en el que estaríamos regresando a nuestro pais. Pero hay que esperar, porque esto del sur es preocupante”.

Para Sanchez esta experiencia “es inolvidable, llevamos mucho material filmico y audios, porque una cosa es verlo por tv, y otra muy distinta es estar aca”.

Sobre la relación con el prubelo chileno, Sanchez tuvo palabras de agradecimiento, “nos han demostrado en todo momento una calidez humana impresionante. Este pueblo nos agradece a cada rato lo que estamos haciendo por ellos. Se sacan fotos, nos traen comida caliente siempre, estan atentos a lo que necesitemos. Lo nuestro no es venir a buscar polemica sobre lo que hicieron los chilenos en el año 82, vinimos a ayudar a la gente, esto es voluntario y humanitario, nosotros no miramos colores de bandera o de que nacionalidad son los seres humanos, vinimos a ayudar”

Y desmintió que en La Pampa no haya habido gente de Santa Fe trabajando en los incendios, “nosotros somos 20 brigadistas de nuestra provincia, pero hay otros muchos que están a la espera de ser convocados de cualquier lugar del pais en caso de siniestros. No es cierto que se haya mandado gente a Chile, y no se haya defendido un territorio argentino”.