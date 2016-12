Tras la denuncia aparecida en Ceresciudad.com, y que difundió Maxima FM en el día de ayer, con repercusiones en otros medios, Roberto Sanchez esta mañana hizo referencia al estado del edificio donde se entrega la licencia de conducir. “El edificio ya tiene sus años, y no negamos que no esta en perfectas condiciones. De esto ya están enteradas las autoridades municipales, obras públicas ya relevó las condiciones del edificio y programó su solución. Resta que estos arreglos sean confirmados por la secretaria de hacienda que es la que tiene que desembolsar los fondos para la ejecución de la obra”.

Sanchez además dijo que “es verdad que la oficina puede moverse a otros edificios municipales, aunque esto acarrearía una serie de movimientos de máquinas muy delicadas. Por eso apelamos que la solución se pueda ir concretando en el plazo mas corto posible”.

Asimismo el jefe de la policía municipal dio su visión a esta denuncia de usuarios de la mencionada oficina, “a i lo que me extraña es que esto aparezca ahora, es como si quisieran tapar todo lo bueno que venimos haciendo en materia tránsito. Porque este problema no es nuevo, ya data de hace bastante tiempo, y aparece ahora, es extraño, por lo menos para mí. Solo quieren a partir de un problema tapara lo otro, que también hay que decirlo, y está del lado de lo positivo”.