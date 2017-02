Que debes saber cuando vayas a comprar con tarjeta o efectivo

La Defensoría de Pueblo del Santa Fe emitió una serie de recomendaciones para consumidores tras el anuncio del gobierno nacional del plan de Precios Transparentes que entró en vigencia a partir del 1 de febrero de 2017 y que modifica el programa nacional Ahora 12 y Ahora 18.

¿Qué debe saber el consumidor a la hora de comprar?

En la vidriera del comercio junto a cada producto debe estar exhibido el precio de contado, el precio total financiado, el anticipo si lo hubiere, la cantidad y monto de cada una de las cuotas, la tasa de interés efectiva anual aplicada, y el Costo Financiero Total (CFT).

El programa Ahora 12 y Ahora 18 tienen vigencia de jueves a domingo a excepción de la compra de celulares 4G que pueden adquirirse con dicho plan cualquier día de la semana.

La adhesión de los comercios al programa Ahora 12 o Ahora 18 es optativa.

El comercio no puede establecer un monto mínimo de compra.

El comercio no puede elegir que producto incluye: deben estar todos.

En todos los casos el precio en efectivo, con tarjeta de débito o en una cuota con tarjeta de crédito deberá ser el mismo.

Cabe remarcar que la norma obliga a los comercios a informar expresamente en el local los costos del producto en forma de contado y del valor del financiamiento, por lo que aquellos negocios que no lo informen están en falta y los consumidores pueden exigir la información correspondiente.

No obstante, y ante cualquier duda, los interesados pueden comunicarse con la Defensoría del Pueblo de Santa Fe a través de los siguientes medios: www.defensoriasantafe.gob.ar; a los teléfonos (0341) 4721112/13, para la Sede Rosario, al (0342) 4573904, para la Sede Santa Fe; y también a través de Facebook y Twitter (@defensoriaSF).