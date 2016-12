El senador Felipe Michlig brindó una extensa entrevista en Maxima FM donde resaltó los rasgos más importantes del 2016, y lo que vendrá en 2017. “Se vendrán muchos kilómetros de rutas, necesarios para interconectar localidades del departamento, que estaban aisladas. Se vendrá la inauguración del nuevo hospital en Ceres, que yo no tengo dudas es la obra más importante en el departamento desde la vuelta de la democracia. Pero asi, también mencionamos otras tantas obras que derivarán en la mejora de la calidad de vida de los sancristobalenses”.

El legislador también expresó que “este gobierno del Ingeniero Lifschitz será recordado como el mejor de la historia en muchos años para la provincia de Santa Fe, no tengo la más mínima duda”.

Sobre la actualidad dijo, “este año habremos entregado más de 7 millones de pesos por el programa fortalecimiento institucional, distribuido en las 32 localidades del departamento. Porque lo consideramos fundamental que cada institución, chica o grande, tenga ese respaldo para seguir trabajando por el bienestar de sus socios, adherentes o miembros de las comunidades. Y eso mismo hacemos con los aportes por obras menores, todos los distritos han ido superando escollos, comprado maquinaria, y hasta salvar sus cuestiones económicas a partir de la utilización de los mismos para gastos corrientes. Se ha convertido en un programa de gobierno clave para los municipios y comunas del departamento”-

Al referirse a la ciudad de Ceres, el Senador habló de su relación con el Intendente Busquets, “hemos ido mejorando nuestro dialogo, yo considero fundamental que exista esa camaradería entre los funcionarios. Porque hemos sido elegidos para solucionarles los problemas a la gente, no para pelearnos por una camiseta política. He visto buena predisposición del Intendente de Ceres, y ya hemos conseguido a partir de un pedido que me cursó de liberar fondos que se le adeudaba al municipio del programa Vinculos, como asi también fondos de obras menores. Pero esto no será todo, porque vamos a impulsar el tema viviendas para que Ceres empiece la construcción de casas a partir de la asistencia del estado provincial”.