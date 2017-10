—

El presidente del Concejo Juan Manuel Mansilla hizo referencia esta mañana a los temas que viene tratando el poder legislativo local en las últimas sesiones, como asi también a los aportes que se han realizado a las instituciones. “Decidimos no tomarnos receso por la campaña politica esta vez”.

Sobre el acto eleccionario el presidente del Concejo afirmó que “tenemos encuestas que nos permiten saber que se amplia la brecha entre nuestra lista y de la oposición encabezada por Maza. Pero somos respetuosos de los números de las encuestas, porque la verdad la dirá el ceresino en las urnas el domingo”.

Para Mansilla, “la diferencia lograda en la PASO entre nuestros candidatos y la lista de Maza se amplió un poco. Con esos guarismos estamos en condiciones de ganar las dos bancas a Concejales”.

Sobre los aportes realizados dijo, “no dejan de ser aportes importantes, por ejemplo al ISP 26 para un concurso de murales sobre la no violencia de género, y al CA de la 418 para trabajar en el fortalecimiento de programas para aquellos jovenes que terminan la secundaria y deben estar preparados para aforntar el mercado laboral”.

De las minutas de comunicación elevadas por la UCR dijo, “aprobamos todas las minutas, y las últimas dos que ellos presentaron se elevan esta semana. No hay nada que esconder ni con el FAE ni con lo que aporta el municipio a las fiestas populares”.