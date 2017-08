—

Fernando Maletti de la UCR hizo referencia esta mañana a la ordenanza marco presentada por el oficialismo para realizar obras de ripio cordon cuenta e iluminación en todos los barrios que decidan plegarse al programa. “Nosotros no vamos a votar en contra nada que beneficie al vecino, solo queremos que todo lo que se haga en materia de obra pública se haga bien”.

En dialogo con Maxima FM el edil radical expresó, “cuando notamos falencias en algunas calles denunciadas por los vecinos hicimos los planteos respectivos. Pero jamás nos opusimos a la realización de obras porque las consideramos necesarias”.

Sobre la posibilidad de realizar pavimento dijo, “el Intendente deberá gestionar la posibilidad de que a traves de convenios con la provincia se puedan pavimentar algunas calles. Pero no depende de nosotros, depende de él. Todavia recuerdo cuando decía que no gastaba un litro de nafata para viajar a hablar con el gobierno provincial sobre alguna obra para la ciudad. Bueno yo creo que es momento que gaste ese litro de nafata y firme convenios con la provincia para pavimento, porque otras ciudades del departamento lo hicieron y se está construyedo pavimento” dijo

La ordenanza marco del oficialismo está en comisión, “y seguramente en las venideras sesiones vamos a aprobarla, pero siempre proponiendo que las obras de ripio, cordón cuneta y la iluminación se hagan bien, porque el vecino no tiene problemas de asumir los costos que les corresponde, pero tiene que tener enfrente de su casa una obra bien hecha, y no como los pavimentos de algunas avenidas que tienen 5 años y están totalmente destruidos”.