Los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí imputaron a cuatro mujeres tras haber sido sindicadas como quienes cobraban reemplazos que nunca se habían efectuado. Mañana se debatirá la prisión preventiva.

Una audiencia llevada a cabo en la Sala 1 de los tribunales penales de Santa Fe, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Roberto Apullán y María Laura Martí, imputaron a las cuatro docentes y no docentes acusadas de haber cobrado falsos reemplazos en escuelas santafesinas entre 2015 y 2016.

A las cuatro mujeres, identificadas como M. T. S. (36), A. M. I. R. (45), M. A. M. (48) y A. C. A. (45), se les atribuyó el delito de “asociación ilícita” y “defraudaciones consumadas en perjuicio de la administración pública”. Según expresaron los fiscales del caso, la cantidad de defraudaciones consumadas llega a las 274 por una suma de $136.000, y hay además 100 en grado de tentativa. Dichos delitos fueron constatados en 41 establecimientos educativos del departamento La Capital.

Los fiscales sindicaron a M. A. M., el carácter de jefa y organizadora de la asociación.

Declaración por separado

De las cuatro imputadas, solo dos –M. T. S. y A. M. I. R.– aceptaron declarar ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Jorge Peggasano. La primera, que ingresó entre lágrimas a la sala, sostuvo que “no pertenece a ninguna asociación ilícita” y acusó a la sindicada como jefa de la organización, la cual oficia como secretaria de Nuestra Señora de Guadalupe, como quien le pidió su cuenta del banco para poder depositar una suma de dinero ($3.000) proveniente de unos reemplazos que no podían acreditarse en su cuenta personal.

Al mismo tiempo, la mujer, –docente de música– aceptó que el fiscal Apullán le realice preguntas en torno a la causa. En esa línea, aclaró que solo conocía a la presunta jefa de la organización pero por cuestiones profesionales. No obstante ello, Apullán le preguntó por una serie de nombres del resto de personas involucradas –alrededor de 10.

“no hay riesgos de fuga, sino de prueba, por eso es que están detenidas” – Fiscala María Laura Martí.

Twitear

En cuanto a la declaración de A. M. I. R., esta sostuvo que en 2009 M. A. M. la había inscripto en un concurso como Asistente Escolar en un establecimiento educativo y que por ello le había dado todos sus datos. Por tal razón, aclaró que en 2015 había recibió el llamado de personal de una escuela técnica de la ciudad donde se le avisó que tenía que retirar un legajo por un reemplazo realizado en un cargo, pero ella nunca había estado al frente de dicho cargo. En tal sentido, reiteró que M. A. M. adoptó una manía de inscribirla en varios concursos sin su permiso.

En la misma sintonía que la otra imputada, acusó a la sindicada líder de la banda como quien le pidió su cuenta bancaria para poder depositar una suma de dinero ($8.000) y que a partir de ello, comenzaron a llegar otros montos de dinero. Asimismo, confesó que nunca trabajó en la escuela Nuestra Señora Guadalupe.

Hipótesis sostenida

Tras culminar la audiencia, la fiscala Martí reiteró en rueda de prensa que las cuatro imputadas tenían conocimiento total de los hechos ilícitos perpetrados y “haber dibujado” situaciones, con determinadas maniobras, para cobrar dinero del Estado a través de falsos reemplazos en escuelas. “El sistema contaba con vulnerabilidades y con el conocimiento de una de las imputadas se posibilitó la carga irregular” , señaló Martí. Consultada por las declaraciones que brindaron las imputadas, la funcionaria judicial aclaró que “sus dichos se tendrán en cuenta”.

En torno a los riesgos procesales, Martí destacó que no hay riesgos de fuga, sino de prueba. “Por eso es que están detenidas”, comentó. Por último, indicó que hay más personas involucradas que ya fueron citadas a prestar declaración en Fiscalía pero en estado de libertad.

“Simplemente no pertenezco a ninguna asociación, señor juez” – M.T.S., imputada

Twitear

Detenidas e incomunicadas

Las cuatro mujeres seguirán detenidas a la espera de la audiencia de prisión preventiva, la cual fue pautada para este jueves a las 17.

Vale recordar que las imputadas fueron arrestadas en una serie de allanamiento ordenados por la Justicia en el marco de la causa por “defraudación al erario público”. Los mismos fueron ejecutados en los domicilios de avenida Freyre al 2200 adonde fue aprehendida la docente A. C. A. de 45 años; en un colegio en 9 de Julio al 2500, donde fueron aprehendidas las docentes M. T. S. de 36 años y M. A. M. de 48, y en el allanamiento hecho en Avenida del Trabajo al 1600 de Santo Tomé donde no fue hallada la docente A. M. I. R. de 44 años, la cual se presentó cerca de la medianoche del lunes en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) y quedó como las otras tres docentes “aprehendida e incomunicada”.

Irregularidades denunciadas el 19 de mayo

Las autoridades del Ministerio de Educación santafesino evitaron realizar declaraciones ayer tras las detenciones que se realizaron en el marco de la investigación por “defraudación al erario público”. Voceros de la cartera educativa señalaron que la investigación está en manos de la Fiscalía y que, por lo tanto, no tienen información para agregar.

Cabe recordar que el 24 de mayo, el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que indicaba que se había dado intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA) porque “11 agentes escolares sin título de maestros fueron designados a reemplazos de personal escolar de 27 establecimientos educativos donde no se registra constancia ni de su tarea ni de la ausencia de los titulares de los cargos”.

Las irregularidades se detectaron a raíz de la denuncia de una escuela a la que le habían sustraído las claves de acceso al sistema informático donde los directivos actualizan la información del personal escolar y en la que figuran asignados reemplazos que no fueron realizados.

A través de las auditorías sistemáticas de la Dirección General de Recursos Humanos, el ministerio controla aspectos del sistema educativo como reemplazos, licencias médicas y administrativas, y en función de sus resultados se inician procesos de sumarios de investigación. En este caso, además del correspondiente sumario, Educación denunció el jueves 19 de mayo ante el MPA para que se investigue sobre la liquidación de reemplazos no desempeñados, imputados en ausencias por licencias con goce de haberes.

Fuente Uno Santa Fe