Lucio Chiappero, arquero de la Reserva de Defensa y Justicia contó a un medio capitalino como cierra el año, dónde empezó a jugar, su paso por Argentinos Juniors, y cuáles son sus expectativas para el año que viene.

El Club Social y Deportivo Defensa y Justicia se encuentra situado en la localidad de Gobernador Costa, partido de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, allí juega Lucio un joven arquero ceresino.

“Del fútbol argentino, me gusta mucho Monetti. En cambio, del exterior siempre admire a Buffón y Claudio Bravo”. Se lo afirmó a este medio, Lucio Chiappero, joven arquero de Defensa y Justicia.

Por otro lado, comento donde fueron sus inicios en el fútbol: “Comencé a jugar en mi ciudad, Ceres, provincia de Santa Fe, en un club de barrio, llamado Central Argentino Olímpico. Luego, con edad de Novena División pase a Colón”.

Además, Lucio comentó las cualidades que tiene dentro de la cancha: “Me considero un arquero veloz y potente, técnico y al que le gusta mucho el juego con los pies”.

También, Chiappero atajó en Argentinos Juniors. “La verdad que fueron cinco años muy buenos. Crecí mucho como futbolísta y como persona. Además, conocí gente excelente y me lleve muchas amistades. No conseguí jugar la cantidad de partidos que hubiese deseado, pero fue una experiencia hermosa”, reflexionó.

Sobre el arribo a Defensa y Justicia, el uno expresó: “Mediante a un contacto, conseguí una prueba, en la cual duro dos meses y entrenaba con el plantel de Reserva. Al fin de año, me comunicaron que me iban a hacer contrato”.

Por último, Lucio Chiappero analizó el certamen que tuvo su equipo: “No fue un semestre tan bueno en cuanto a resultados deportivos, pero hubo mucho crecimiento de todo el plantel, ya que al ser todos chicos de inferiores pudieron tener la confianza de afianzarse en la categoría con el transcurso de los partidos. En cuanto a lo personal, fue un semestre muy positivo y de mucho crecimiento”.

Fuente: Blog Deportivo