Tal como estaba previsto, se realizo la Asamblea con la presencia de 11 clubes, se conto con la ausencia de los clubes Unión Deportiva Arrufo y Sportivo Villa MInetti.

Con la presencia de 8 presidentes, 1 vicepresidente y dos delegados asambleístas, se dio inicio a la misma, informando que los clubes que estaban en condiciones de emitir votos porque estaban en regla con lo que solicita el Art. 4 de los estatutos, eran Atlético y San Lorenzo de Tostado, Atlético y Central de Ceres, Unión San Guillermo, Libertad de Villa Trinidad, Unión de Hersilia, Unión y Juventud de Bandera, Atlético Selva y San Lorenzo de Ambrosetti. Ferro Dho estuvo presente, pero no reunía las condiciones de emitir voto.

Luego de los dos primeros puntos del Orden del Dia, se paso a tratar el 4to punto que era el del Torneo Oficial 2017. Antes de comenzar dicho punto el Asambleista de Unión Hersilia, menciona que este año no serán parte del torneo mayor. También el Presidente del Club Atlético Selva, solicita un plazo de 10 dias para contestar si van a jugar porque hoy no lo tienen decidido.

Seguidamente se proceden a votar los proyectos presentados en la última reunión que fueron presentados pro los clubes Libertad de Villa Trinidad y Atlético Ceres Unión. Antes de votar, se aclara que los clubes Atlético Selva por estar en dudas para jugar, Unión Hersilia que antes había mencionado que no iban a participar y Ferro Dho por no haber abonado toda las deudas, no podían emitir su voto. De esta forma había solamente 8 clubes habilitados y arrojo este resultado:

Por el Proyecto de Libertad voto San Lorenzo de Ambrosetti. Por el de Atlético Ceres, lo hizo Atlético Tostado, San Lorenzo de Tostado, Unión y Juventud de Bandera y Central Arg. Olímpico. Unión San Guillermo se abstuvo de emitir su voto. De esta forma gano el proyecto de Atlético Ceres Unión por 5 votos a 2.

Lo que había propuesto Atlético Ceres, era jugar un torneo todos contra todos de ida y vuelta. (Denominado Clasificación), donde los primeros 8 equipos jugaran una liguilla (1º vs.- 8º) 2º vs. 7º) – (3º vs.- 6º) y (4º vs.- 5º).

El ganador del torneo clasificación obtendrá el 50 % del campeonato y el ganador de la Liguilla el otro 50 %, de no ser el mismo club se disputara un absoluto al mejor de tres partidos.

Participación de 13 clubes – clasificatoria ida y vuelta 26 domingos mas liguilla 6 domingos:

Comenzando el domingo 19/03/17.- Lo que cambia de este proyecto que en total serán 22 fechas en caso de que sean realmente 12 los equipos que participen. Al ganar este proyecto – jugar en una zona -, Libertad pide unos días para confirmar y San Lorenzo de Ambrosetti afirmativamente que participaran, ya que este Club había votado la moción de Libertad que era el torneo en dos zonas. Atlético Selva, al solicitar el plazo para contestar, mencionan que ellos iban a apoyar el torneo en una zona. Si bien Sportivo Villa Minetti y Unión Deportiva Arrufo no estuvieron presentes, mencionaron telefónicamente que aceptaban lo que se iba a resolver los demás clubes.

Una vez que confirmen Atlético Selva y Libertad de Villa Trinidad, cuyo vencimiento para confirmar si lo hacen o no, es el dia 07 de Febrero y al dia siguiente a las 21,30 Hs.- se confeccionara el fixture del mismo, no siendo obligatoria la presencia de los delegados, por lo que los clubes que deseen lo podrán hacer.

Los horarios que se fijaron como oficiales, son 15 Hs.- Sub 21 y 17 Hs.- Primera. Se les recuerda que siguen en vigencia los horarios que pueden fijar para los domingos los locales – 18.00 Hs Sub 21º y 20.00 Hs 1ra. – para viernes, sábados u otro dia, deben estar de acuerdo ambos clubes.

También se les recuerda que en caso de que Ferro Dho en el Federal “C” o Unión Dep. Arrufo en la Copa Federación estén jugando estos torneos, estos equipos deben jugar los miércoles cada 15 días, sus partidos del torneo liguista.

En lo que respecta al Sub 21º, al final del torneo, los 4 primeros jugaran las semifinales, 1º vs 4º y 2º vs 3º y lo harán los viernes y en caso de que el equipo de sub 21º que juegue la semifinal lo haga también en primera lo podrá hacer de preliminar de su primera, siempre y cuando se den las condiciones con el rival.

En otro de los temas debatidos fue el pedido de Unión de Hersilia de poder jugar en Inferiores, recordándoles que la reglamentación vigente no permite hacerlo si no juega en mayores. Se realiza un intenso intercambio de opiniones, en donde hay clubes que proponen que por ser un solo equipo se podría autorizarlo, como también otros mencionaron que si Atlético Selva y Libertad decidían que no iban a jugar en primera estaban en las mismas condiciones, por ello para cambiar esta resolución era por unanimidad y el Asambleista de Unión San Guillermo, menciono que no se puede cambiar algo que ya esta resuelto.

Una vez concluida la Asamblea, se paso a una reunión de Delegados para tratar otros temas que no estaban en el Orden del Dia y eran: pedido de Unidad Sancristobalense para jugar un año mas en la Liga Rafaelina. Al ponerse para su tratamiento este tema para conocimiento de los clubes y luego de un análisis del mismo, los presentes resuelven denegar el pedido de jugar un año más en la Liga Rafaelina.

Por otra parte Central Arg. Olímpico, hizo entrega y comento un proyecto para poder conseguir aportes para el campeón y sub campeón de cada año. Se decide seguir tratando este tema, ya que según mencionaron los delegados de este Club que hay clubes que les intereso esta propuesta, como asi también a otros que vio no viable este proyecto. Este tema se seguirá tratando en futuras reuniones.-