Anoche se reunió el Consejo del Fútbol Infantil, presidido por el titular de la Liga Sr. Jorge Keller, en dicha reunión se definieron las fechas que restan del torneo y los encuentros.

Estos temas fueron tratados:

Se charla sobre la continuidad del torneo, y se informa porque lo de la suspensión del torneo para el dia sábado 21 de Octubre, ya que ese fin de semana por las elecciones, se utilizara para el torneo de primera y sub 21º. Luego se comienza a charlar sobre la reprogramación de lo que queda del torneo oficial de inferiores y escuelitas y luego de analizar los días y fechas, se resuelve entre todos los presentes, que el torneo tenga esta continuidad, con estas fechas:

ENCUENTROS: Sábado 21 y en caso de lluvia el Sábado 28 de Octubre, encuentros en: Zona Norte: Atlético Selva – Zona Sur: Unión San Guillermo.-

Sabado 28 de Octubre o Sabado 11 de Noviembre, Zona Norte: Unión de Bandera – Zona Sur: Unión Arrufo.-

TORNEO OFICIAL: Se dispuso, estas fechas:

DECIMA NOVENA: Sábado 04 de Noviembre de 2017.-

VIGESIMA: Sábado 11 de Noviembre de 2017.-

VIGESIMA PRIMERA: Sábado 18 de Noviembre de 2017.- EL inicio de los partidos son a las 17,00 Hs.-

VIGESIMA SEGUNDA: Lunes 20 de Noviembre de 2017.-

En cuanto a las Copas de Oro y Plata, luego de consensuar con los clubes, días de juego, ya que hay algunos viajes de estudios que afectan a los jugadores de séptima división, se analiza las distintas probabilidades, resolviéndose entre todos los delegados, las siguientes fechas:

COPA ORO y PLATA – QUINTA DIVISION: Viernes 24/11/2017 –

COPA ORO y PLATA – SEPTIMA DIVISION: Sabado 25/11/2017.-

COPA ORO y PLATA –SEXTA DIVISION: Sabado 02/12/2017

Horarios: para todas las copas, estos serán los horarios: 17,00 Hs.- 18,30 Hs.- 20,00 Hs y 22,00 Hs.-

ARANCELES ARBITROS PARA LAS COPAS: Se comunica que hasta el año pasado, cada Club local le tenía que dar la comida a los árbitros y que debido a que varios de los que fueron sedes, no se les brindo la comida y que tuvieron que ir a comprar al buffett sándwiches y bebidas y que les fueron cobrados esos gastos, por todo ello el Comité Ejecutivo, informa que por lo ocurrido el año pasado, este año el arancel de los árbitros, mas todos los demás gastos, serán de $ 6.000,00 y no tienen la obligación de darles la comida.-

Luego continuo la reunión con otros temas inherentes a la marcha del torneo oficial para la próxima temporada.

Unión de Hersilia: Destacan que hay clubes que cuando se retiran de la cancha, dejan el vestuario como lo recibieron, es decir todo limpio y ordenado. Esos gestos hay que destacarlos.-

Libertad de Villa Trinidad: consulta sobre las sanciones de los jugadores de inferiores que son sancionados en Sub 21º o primera. Se les explica como es el reglamento.-

Unión San Guillermo: hace una moción para que en la temporada 2018, los encuentros se disputen los días domingos, y así de esa manera, no se estarían ocupando los días sábados para el torneo, además que habría más publico en dichos encuentros. Se les solicita que envíen una nota formal de dicha moción y se solicita a los clubes que vayan analizando esta posibilidad para el año que viene, y ponerlo en práctica. Hay varios clubes que estaban de acuerdo con esta propuesta de Unión San Guillermo.-

Atlético Ceres: Hace un comentario que se debería analizar que para la temporada 2018, el torneo oficial comience a principio de Marzo así se aprovechas mas fechas y no se termina tan apretados en el calendario como ocurre todos los años. Cada club analizará esta propuesta y se tratara en la próxima reunión.-

Union Arrufo: Reclama por roturas en su cancha por parte de la parcialidad visitante el lunes pasado.-

Seguros: Se explica que alcanzan los seguros que abonan cada club.-

Seleccionados: Se da a conocer el cronograma del Sub 13 que viaja a Máximo Paz a jugar el último torneo provincial de la temporada, el próximo 27, 28 y 29 de Octubre de 2017