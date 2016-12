Normando Monteserin, integrante del futbol de CACU evaluó este martes el proyecto que de manera conjunta con CCAO, impulsarán en la Ceresina, para la disputa del torneo 2017. Monteserin en el programa radial El Tapon de las 7 fue contundente, “nosotros no queremos jugar más dos zonas geográficas, porque a nosotros no nos beneficia en nada. Los del sur son los únicos beneficiados con un torneo de esas características y este año lo demostró”.

Monteserin asumió que “es probable que todo el sur vote de nuevo jugar en dos zonas. No me caben dudas, pero nosotros en el norte vamos a votar todos contra todos como el 2015. Nuestro proyecto cuenta 32 domingos de competencia, otros dos de receso por las elecciones, y otros cuatro para poder acomodar fechas si las lluvias suspenden alguna. En total 38 domingos, arrancando a mediados de marzo”.

Sobre la posibilidad que su propuesta no tenga curso dijo, “miren nosotros con CCAO pensamos igual. Si el torneo es a dos zonas geográficas no jugamos en primera y reserva, pero vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que las inferiores jueguen. No nos importa hasta donde tengamos que llegar. Vamos a pedir se revean los reglamentos internos, y hasta los estatutos. Si tenemos que ir al Consejo Federal vamos a ir, nosotros ya tenemos un abogado que se está interiorizando del tema”.