LRCF adelantos: Ganó CACU y es quinto, ya están definidos los 4 mejores equipos

Arrancó la 25° del torneo liguista. CACU le ganó a San Lorenzo Ambrosetti 3 a 0 y se afianzó en la pelea por el 5° lugar de la tabla. En tanto en Tostado, San Lorenzo y Bandera culminó 2 a 1 a favor del local, que ahora es el nuevo lider del torneo. En San Guillermo, el local recibió a Union Arrufo terminando con un resultado a favor 1 a 0. Resultado que lo ubico tercero. En tanto en la cabecera departamental Ferro Dho y Selva terminaron 1 a 1. Selva terminó en el cuarto lugar y no modificara la posición. Cabe acotar que esta fecha sentenció los cuatro equipos que jugaran con la ventaja deportiva. En sub 21 ganó San Lorenzo Tostado 3 a 0 pero Unión Arrufo espera una resolución del HTP tras terminar el partido antes que empataba con el local 2 a 2 y se quedó el sanguillermino con inferioridad numerica.

Arbitro: Daniel Britez

San Lorenzo A: 1 Mauro Acosta

CACU: 2 Gabriel Moschini (2)- Martin Benitez

Arbitro: Emiliano Ferreyra

San Lorenzo T: 3 Villalba- Costich- Cejas

Bandera: 0

Arbitro:Oscar Chaparro

Union SG: 2 Caravario- Benitez

Union A: 2 Sacomano- Toloza

Exp: Trucco (USG) Ruiz- Sterren- Ibarra- Caravario (Todos de USG)

Incidencias: Por inferioridad de local numerica el partido culminó antes

Arbitro: Mauro Roldan

Ferro: 1 Andrada

Selva: 1 Ullua

Exp: Mena (CAS)- Romero (FD)

Arbitro: Daniel Britez

Libertad:

CAT:

Arbitro: Ramiro Cortez

CCAO:

Sportivo:

Primera division:

Arbitro: Juan Carlos Gonzalez

San LOrenzo A:

CACU: 2 Borgnino- Gabriel Mhun

Exp: Balbinotti (SLA)- Sterren (SLA)

Arbitro: MIguel Gonzalez

San LOrenzo T: 2 Cena-Rodrigo Ruiz

Bandera: 1 Juan Barros (p)

Exp: Barros y Cantadori (UJB)- Cena (SLT)

Arbitro: Agustin Rossi

Union SG: 1 Franco Cochio (p)

Arrufo: 0

Arbitro: Hugo Moreryra

Ferro Dho: 1

Selva: 1 Conrado Mandrille Lopez (p)

Exp: Miguel Zurrian (CAS)

Arbitro: Marcelo Retamoso

Libertad:

CAT:

Arbitro: Agustin Rossi

CCAO:

Sportivo:

Posiciones:

Sub 21

CAT 50 (c)- CACU 53 (c)– Central 42 – San Lorenzo T 42- Arrufo 39 (X)-Libertad 33 (e)- Selva 33 (e)- Union SG 28 (X) (e)- Ambrosetti 23 (e)- Sportivo 21 (e)- Union Bandera 19 (e)- Ferro Dho 14 (e)- Union H. 12 (e)

X- Resuelve el HPT empataban 2 a 2- Inferiodidad numerica en Union SG

Primera division:

San Lorenzo T 44 (c)- CAT 42 (c)- Union SG 42 (c)- Selva 41 (c)– CACU 37 (c)- Union A 37 (c)– CCAO 33- Sportivo 31- Libertad 30- Bandera 21 (e)- Hersilia 14 (e)- San Lorenzo A 13 (e)- Ferro Dho 8 (e)