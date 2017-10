LRCF 25° fecha: Central empató y se clasificó, Sportivo deberá esperar hasta la última

Se completó la 25 del campeonato liguista. Centra con el empate ante Spofrtivo 3 a 3 logró su clasificación definitiva a la liguilla. Esto se debió a la derrota de Libertad a manos del lider CAT 3 a 1. Con estos resultados en primera, el CAT volvió a la cima, y CCAO quedó septimo. Solo resta definir si Sportivo será el octavo, o un milagro lo clasificará a Libertad Trinidad. Por el uno, el CAT depende de si mismo, en la última recibirá a San LOrenzo Ambrosetti, y San Lorenzo viajará a la dificil cancha de Sportivo. CCAO tambine consiguió su clasificación en sub 21, y ahora la última plaza la dirimirán San Lorenzo Tostado y Union Arrufo.

Los resultados:

Arbitro: Daniel Britez

Libertad: 1 Agustin Rodriguez

CAT: 1 Thiago Fernandez (p)

Arbitro: Ramiro Cortez

CCAO: 2 Gonzalo Varaldo- Francisco Orellana

Sportivo: 0

——————————————————-

Arbitro: Marcelo Retamoso

Libertad: 1 Alberto Lazo

CAT: 3 Gonzalo Algarbe- Amilcar Monzon- Onatan Molina

Arbitro: Agustin Rossi

CCAO: 3 Elias Escalada (2)- Carlos Sauco

Sportivo: 3 Jonatan Garcia- Alberto Maldonado- Sebastian Ponce

Posiciones:

Sub 21

CACU 53 (c)– CAT 51 (c)- Central 45 (c) – San Lorenzo T 42- Arrufo 39 (X)-Libertad 34 (e)- Selva 33 (e)- Union SG 28 (X) (e)- Ambrosetti 23 (e)- Sportivo 21 (e)- Union Bandera 19 (e)- Ferro Dho 14 (e)- Union H. 12 (e)

X- Resuelve el HPT empataban 2 a 2- Inferiodidad numerica en Union SG

Primera division:

CAT 45 (c)- San Lorenzo T 44 (c)-Union SG 42 (c)- Selva 41 (c)– CACU 37 (c)- Union A 37 (c)– CCAO 34 (c)- Sportivo 31- Libertad 30- Bandera 21 (e)- Hersilia 14 (e)- San Lorenzo A 13 (e)- Ferro Dho 8 (e)

La proxima fecha: Todos los partidos se juegan el domingo y al mismo horario

CACU vs Ferro

Union H vs Central

Union A vs Libertad

CAT vs San Lorenzo A

Sportivo vs San Lorenzo T.

Bandera vs Union SG

Libre: Selva