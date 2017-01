Los DT de los equipos de la Ceresina- Temporada 2017

La lista incluye nuevos entrenadores que debutarán como tales en esta temporada, como asi tambien el regreso de otros. Union Hersilia avisó que no jugará el certamen, por ende no está en el mencionado informe. San Lorenzo de Tostado aun no tiene subcomisión, y tampoco cuerpo técnico.

Todos los DT, todos los clubes:

Sportivo VM: Schidring/ Aguirre

Union Bandera: Posiblemente Antinori/Basualdo

Atlético Selva: Diego Marozzi (El club confirma el 07/02)

Libertad Trinidad: Jorge Fontanessi (El club confirma el 07/02)

Union SG: Ruben Burkett

Union Arrufo: Ruben Aran

Ferro Dho: Sergio Bodoira

CAT: Jose Luis Garcia/ Maturano/ Moreno

San Lorenzo Tostado: A confirmar

CACU: Gerardo Perez

CCAO: Mario Chialva

San Lorenzo A: Mauricio Ponce de Leon