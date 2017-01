El presidente del CCAO, Diego Masaccesi, en dialogo con Maxima FM hizo referencia al trabajo que se desarrolla en la institución durante este tiempo de verano, y dejó algunas novedades. “Podemos decir que Jose Cochi Rodriguez, será el nuevo director deportivo del club. José reemplazará a Enrique Uberti que pidió un descanso después de 30 años en el club. José ya ha comenzado a dialogar con los distintos profesores del club para ir coordinando la actividad del 2017”.

Masaccesi dijo que Rodriguez, “reune todas las condiciones para ser el director que necesitábamos, no es una tarea fácil, pero creemos en que Cochi pondrá lo mejor de si para llevar adelante la tarea”.

Además el presidente aurinegro explicó que “a fines de enero ya vamos a estar volviendo a pleno con las actividades. El descanso es corto en el club. Todos los calendarios empiezan a moverse rápido y tenemos que estar listos”.

Sobre el fútbol y basquet dijo, “queremos que el profesor Mario Chialva continua al frente del fútbol como viene haciendolo hasta ahora. Y en el basquet, el grupo que maneja los recursos del Federal, nos ha notificado de la ida de Lorenzo Capponi, y no saben si usarán o no la chance de sumar una nueva ficha al plantel”.

En el final de la entrevista, Masaccesi adujo, “estos son mis últimos meses al frente del club. En marzo se convocará a asamblea y deberemos renovar la directiva. Ojala que sean muchos los socios que participen de la misma, porque siempre es bueno sumar gente con ganas y otras miradas. Nosotros debemos saber que como dirigentes debemos cumplir un tiempo, una etapa, y después buscar la sucesión”.