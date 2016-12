El vínculo entre el U.D.A y el D.t Gabriel ESPINOLA llegó a su fin , en la mañana de hoy la dirigencia del AURINEGRO se puso en contacto con ESPINOLA para comunicarle que no lo tendrían en cuenta para el 2017 , cuestión que ya se presumía que pasaría pero que Hasta hoy no estaba confirmado , GABRIEL ESPINOLA llegó a la institución después que el equipo ARRUFEÑO estuviera un año sin participar en el torneo liguista , estuvo dos temporadas ,2015 y 2016 en las cuales su trabajo fue de forma ascendente clasificando agónicamente y quedando eliminado en el primer cruce en 2015 , ya en su segunda temporada Cómo D.T en un año donde se disputaron dos torneos , apertura y clausura, en él primero CLASIFICÓ como segundo de su zona mientras que en el clausura lo hizo como el MEJOR DE LA ZONA ,en ambas ocasiones quedó eliminado en semifinal ,también en reserva clasificó en ambos torneos de la ultima temporada para semifinal ,sin dudas que fue ESPINOLA Y SUS DIRIGIDOS QUIENES LE DIERON ALEGRÍAS Y MOTIVOS PARA FESTEJAR A LA GENTE DEL AURINEGRO A PESAR DE NO HABER JUGADO LA SOÑADA FINAL !!!!!! SEGURAMENTE QUE QUIEN SE PONGA EL BUZO DE D.T DEBE TENER CLARO QUE LA EXPECTATIVA DEL PUEBLO FÚTBOLERO DE ARRUFo ES JUGAR FINALES ,DE AHI PARA ABAJO NADA CONFORMARÁ A LOS AFICIONADOS, DESDE AQUÍ EL AGRADECIMIENTO A GABRIEL ESPINOLA POR SU LABOR EN ESTOS AÑOS Y EL DESEO DE ÉXITOS PARA QUIEN ASUMA LA RESPONSABILIDAD DE ESTAR AL FRENTE DEL U.D.A EN LA TEMPORADA VENIDERA , SABEMOS QUE EL 02 DE ENERO COMENZARÁ A TRABAJAR EL PLANTEL CON EL PROPÓSITO DE PREPARARSE A DISPUTAR LA COPA DE LA PCIA !!!!! COMO SIEMPRE ESTARÉ SIGUIENDO AL U.D.A DONDE JUEGUE !!!!! LOS HOMBRES PASAMOS LAS INSTITUCIONES QUEDAN Y POR ARRUFO PASO “GABRIEL ESPINOLA”…

Crónica: Alejandro Cabrera