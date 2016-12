La Liga cerró el 2016, y recepcionó dos proyectos campeonato 2017

Con la participación de todos los equipos afiliados se realizó la última reunión de la temporada 2016 de la Liga.

La reunión comenzó con un minuto de silencio en recordacion de Héctor Tito González ex arbitro de la Liga tras su fallecimiento el domingo pasado.

En el tema de tratamiento del torneo 2017 los clubes Libertad de Villa Trinidad y Atlético Ceres Unión fueron los únicos que presentaron proyectos que deben ser aprobados el Martes 24 de Enero de 2017, fecha en la cual todos los clubes deben votar por uno de ellos.

Ese día se fijara además de la forma de juego el inicio de la competencia que no saldrá del 05/12 de Marzo.

Se confirmaron además que Unión Arrufo será el representante de la Liga en la Copa Federación, Ferro Dho en el Federal “C” y Atlético Tostado en la Copa Santa Fe restando designar el otro equipo que debe eliminarse en primera ronda con el CAT.

Luego en la cena fueron entregados los trofeos a los goleadores

Sergio Córdoba de Unión Hersilia en 7ma con 35 goles.

Augusto Mobile de Sp. Villa Minetti en 6ta con 13 goles.

Esteban De María de Atl Tostado en 5ta con 21 goles.

Agustín Rodríguez de Libertad en Sub 21 con 9 goles.

Iván Baudino de Ferro Dho en Primera con 16 goles.

Fair Play fue para Unión San Guillermo y

Atl Ceres Unión entregó la Challenguer al Campeón Atl Tostado que se la quedara ya que la ganó en tres ocaciones.

Tras la reunión realizada anoche en la sede de la Liga, cerrando el año deportivo, solamente dos proyectos fueron recibidos para analizar la forma de juego del torneo oficial 2017. Los clubes llevaron ambos proyectos y deberán votar por alguno de ellos, los mismos son:

ATLETICO LIBERTAD TRINIDAD

OPCION 1) – Disputa igual al torneo 2016 (teniendo enh cuenta la cantidad de clásicos, que se puede modificar si la cantidad de clubes participantes es PAR)

OPCION 2) – “Para poder disputar esta opción la cantidad de clubes deberá ser PAR – 2 (dos) Zonas (A y B) separando los clásicos.

• TORNEO APERTURA: Todos contra todos en su zona a dos (2) ruedas y los clásicos ida y vuelta.

• CRUCES: Clasifican los cuatro (4) mejores de cada zona (1º ZA vs.- 4º ZB) – (2º ZA vs.- 3º ZB) – (3º ZA vs.- 2º ZB) – 4º ZA vs.- 1º ZB)

• SEMIFINAL: Se tiene en cuenta la clasificación a los cruce.-

• FINAL: El ganador gana el 50 % del Torneo Absoluto.-

TORNEO CLAUSURA: Todos contra todos enb su zona a una (1) rueda solo se juega ida y vuelta los clásicos.

• CRUCES: Clasifican los cuatro (4) mejores de cada zona 1º ZA vs.- 4º ZB) – (2º ZA vs.- 3º ZB) – (3º ZA vs.- 2º ZB) – 4º ZA vs.- 1º ZB)

• FINAL: El ganador gana el 50 % del Torneo Absoluto

OPCION 3) –

• TORNEO APERTURA: 1 (una) sola zona, todos contra todos, a 1 (una) rueda:

• CRUCES: Clasifican los 8 (ocho) mejores (1º vs.- 8º) 2º vs. 7º) – (3º vs.- 6º) y (4º vs.- 5º)

• SEMIFINAL: se tiene en cuenta la clasificación a los cruces (el mejor clasificado contra el peor clasificado)

• FINAL: El ganador gana el 50 % del Torneo Absoluto.-

• TORNEO CLAUSURA (Idem al clausura del año 2016.-

• 2 (dos) Zonas geográficas (sur y norte), todos contra todos en su zona, a 1 (una rueda).

• CRUCES: Clasifican los cuatro (4) mejores de cada zona 1º ZN vs.- 4º ZS) – (2º ZN vs.- 3º ZS) – (3º ZN vs.- 2º ZS) – 4º ZN vs.- 1º ZS)

• SEMIFINAL: Se tiene en cuenta la clasificación a los cruces.-

• FINAL: El ganador gana el 50 % del Torneo Absoluto.-

• Este torneo clausura también puede reemplazarse con el de la OPCION 2 siempre y cuando el numero de clubes sea PAR.-

PROYECTO CAMPEONATO LIGUISTA AÑO 2017 –

Presentado por ATLETICO CERES UNION:

Considerando que el torneo jugado en el año 2016, ha tenido distintos inconvenientes, ya sea en su programación de fechas, deportiva y económicamente, es que sugerimos a que se vuelva en el año 2017, un torneo todos contra todos de ida y vuelta. (Denominado Clasificación), donde los primeros 8 equipos jugaran una liguilla (1º vs.- 8º) 2º vs. 7º) – (3º vs.- 6º) y (4º vs.- 5º).

El ganador del torneo clasificación obtendrá el 50 % del campeonato y el ganador de la Liguilla el otro 50 %, de no ser el mismo club se disputara un absoluto al mejor de tres partidos.

Participación de 13 clubes – clasificatoria ida y vuelta 26 domingos mas liguilla 6 domingos: Total 32 Domingos

Comenzando el domingo 19/03/17 hasta el 26/11/17 tenemos posibilidades de jugar 37 domingos. Siempre tener en cuenta que se pierden tres o cuatro domingos por año.

Sub 21º consensuar con los participantes.

Elecciones provinciales PASO 13 de Agosto y NACIONAL 22 de Octubre.-

Estos proyectos deben analizar los clubes y definir el Martes 24 de Enero de 2017.-