A partir de planteos realizados por el Defensor del Pueblo Raúl Lamberto al gerente General del Nuevo Banco Santa Fe, Luis Roberto Nuñez, acerca de la provisión de dinero en cajeros automáticos los fines de semana largos, de prorrogar los vencimientos del resumen de tarjetas de crédito para jubilados y gestiones en ventanilla, entre otros, el banco detalló cuáles son las medidas que adoptará para estas situaciones.

Las autoridades de la entidad bancaria dieron a conocer las acciones que ya fueron puestas en marcha y otras que iniciarán en el transcurso de los meses de enero y febrero de este año.

Lamberto evaluó como “muy positiva” la actitud de las autoridades del banco “al brindar con premura la información acerca de los requerimientos efectuados por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe”.

NUEVOS CAJEROS

En la actualidad, el Nuevo Banco de Santa Fe posee 355 cajeros automáticos activos y en 2017 se instalarán 100 nuevas terminales.

En la ciudad de Santa Fe se pondrán en marcha, además de los 167 cajeros que están funcionando, cuatro nuevos en puntos neutrales de la misma: dos en la zona Norte (en el Mercado de Abasto, y en Juan Díaz de Solis y Zeballos); uno en la zona Centro (en el Ministerio de Insfraestructura y Transporte); y otro en el Barrio Candioti Sur (en Aguas Santafesinas SA).

RECARGA DE CAJEROS

En cuanto a la recarga de dinero en los cajeros, se implementó una política de carga programada de efectivo, y con la disponibilidad de billetes de $200 y $500, se expende el doble y hasta el triple de dinero del que se entregada meses atrás.

JUBILADOS Y PENSIONADOS

Considerando que el vencimiento del resumen de la tarjeta de crédito se produce con anterioridad a la fecha de cobro de los haberes de los jubilados y pensionados, la entidad bancaria definió no aplicar intereses entre la fecha de vencimiento y la de cobro del haber jubilatorio (momento en el que se debita el resumen), y no inhibir por falta de pago a la tarjeta de crédito entre la fecha de vencimiento y la del cobro del haber jubilatorio.

Por otra parte, en cuanto al pedido de postergación del vencimiento de las tarjetas de crédito para jubilados y pensionados, desde el banco se anticipó que en el transcurso del mes de febrero se dará una respuesta a esta solicitud.

GESTIONES EN VENTANILLA

La entidad informó que, en toda la provincia, dispone de 600 puestos de recaudación con vocación de servicio, amplitud horaria y productos que complementan los servicios de cobranza. No obstante, el banco no limita ni restringe ninguna operación por ventanilla para el pago de impuestos provinciales (API, EPE y Assa) y depósitos en efectivo.

Además, muchos de los 600 puestos de servicio cuentan ya con la posibilidad de otorgar dinero en efectivo además de ofrecer la posibilidad de pagar con tarjeta de débito. En este enlace https://goo.gl/BCiQe9 se pueden visualizar los que ya tienen esta modalidad disponible y aquéllos que se irán incorporando a la brevedad.