Hugo “Dinamita” Santillan se prepara para arrancar el 2017

“Abrimos la tercera temporada profesional, venimos entrenando muy fuerte para comenzar el año 2017. Me preparé muy bien, desde antes de las fiestas vengo entrenando muy fuerte y cuidándome, asique llego muy bien entrenado, tanto físicamente como mentalmente, por lo que estamos bien y muy concentrados para la pelea. Vamos a dar una buena batalla y traer el cinturón”, comenzó la charla Santillán.

El ídolo local viene de tener un año soñado, donde finalizó siendo el campeón argentino más joven, brindando una gran cantidad de peleas y continuando con un invicto de la mano de un nivel boxístico que ha acaparado el interés de los grandes promotores y abriéndola cada vez más las puertas en un ambiente muy desafiante.

“Fue un año donde pasaron las cosas muy rápido, ni yo las pensé. Metí diez peleas, mientras un profesional mete cuatro o cinco. Tuve la posibilidad de ir por el Título Sudamericano, lo gano, quedo como el campeón más joven de Argentina. Yo del 2016 me llevo muchos recuerdos lindos, y quiero que el 2017 sea mejor todavía, lograr lo máximo, que vengan las peleas exteriores, salgamos afuera y podamos progresar en todos los ámbitos. Por el lado deportivo ya vamos creciendo y quiero crecer más todavía, quiero pelear con los mejores e irme para adelante”, destacó Santillán.

Para este sábado, el desafío será enorme. Enfrentará, nuevamente, a un rival de mucha experiencia: será Guillermo Saloppi, que tiene un récord positivo de 21-13-2, con demasiados combates en el lomo y será una verdadera prueba para Hugo. “Es un boxeador muy experimentado. Es durísimo, tiene muchas peleas pactadas a 10 y 12 rounds. Le hizo batalla a todos asique creemos que es un muy buen oponente, lo voy a respetar hasta que toque la campana. Se que tiene experiencia, pero yo me siento bien y fuerte asique vamos a hacer una buena batalla y traer la victoria”, indicó el pugilista radicado en nuestra ciudad.

Consultado sobre el plan de pelea que llevará adelante el sábado, Santillán fue claro: “Las peleas no se dan como las pensás pero yo creo que tenemos un plan que va a dar resultado. Hay que salir tranquilo, ante un rival que viene mucho para adelante, así que hay que boxearlo, usar mucho las piernas y trabajar siempre dominando yo, no terminar en el juego de él que es ensuciar la pelea y meterme al palo y palo. Más vale boxearlo, golpear yo, entrando y saliendo”.

Accidente e inundaciones

Lamentablemente, lo cotidiano repercute en lo profesional. Villa Constitución se vio seriamente afectada en este último tiempo por las constantes lluvias que provocaron inundaciones y a Huguito esta situación no le fue ajena. No solamente perdió algunos días de entrenamiento, sino que además sufrió con el agua en su propia casa. Además, hace dos días sufrió un accidente de tránsito a bordo de su motocicleta.

“El accidente fue solo un raspón. Estoy bien. Hoy salí a correr para probar y no me duele nada. Así que gracias a Dios eso no pasó nada. No me vio la trafic, me pidió disculpas, me había ido a ver todas las peleas. Es un accidente, no me pasó nada, no me duele nada”, explicó el púgil nacido en Ceres.

Con respecto a las inundaciones, la historia fue diferente. “Me afectó. Perdí un día de entrenamiento, yo hago dos turnos en el día, me entró agua y tuve que limpiar y secar todas las cosas así que ese día lo perdí, pero no me quedé triste ni nada, al otro día fui a entrenar porque yo sé que tengo que salir adelante con esto. Me está dando de comer, es mi trabajo, fui a entrenar el martes y ya está ya pasó, hay que seguir”, agregó Hugo.

“La posibilidad de vivir de lo que te gusta es algo único. Me levanto contento, yo con mi viejo trabaje de albañil porque él laburaba para darnos de comer a nosotros y yo salía de la escuela y me iba a trabajar, no me gustaba. Lo hacía porque tenía que hacerlo, también fui a cortar el pasto, y después me fui acomodando, me hice profesional, salió lo de la televisión y se fue acomodando de a poco. Fue un trabajo constante y sacrificio, porque nunca baje los brazos. Pese a que anduve muy mal de joven pero siempre salí adelante, si vos te quedas no salís, yo siempre pensé que iba a llegar”, reflexionó.

Un futuro prometedor

“Creo que se vienen peleas afuera. Para este año pensamos en un promotor, este año estoy con Arano pero no estamos con ningún contrato con nadie creo que hay que ver bien un promotor y bueno, si hay que firmar algo que sea para bien, algo que favorezca a los dos, porque para pelear afuera vamos a necesitar a alguien pesado”, destacó Santillán.

Sus peleas le están abriendo un camino larguísimo a su corta edad de 20 años. Pero sabe que las chances son pocas y no hay que desperdiciarlas, ya que en el mundo del boxeo una mala actuación puede retrasar el trabajo de años completos.

“Yo busco peleas afuera o las más experimentadas. Las últimas dos fueron bravas, fue contra gente con mucho tiempo en el boxeo, por eso ahora tengo más seguridad y no le voy a esquivar a nadie. Pero tampoco con 12 peleas no voy a ir afuera a pelear con un rival de 30, siempre viendo el record y el rival yo no tengo problema, uno tiene que ir llevando la carrera. Afuera son buenos y lamentablemente te llevan para que el otro te gane. Un boxeador argentino que va afuera tiene que dejar la vida, algunos tienen la plata en el bolsillo y ya está. Yo no pienso eso, si a mi le llaman para pelear afuera yo voy a dar la vida, si ganás una pelea allá se te abren todas las puertas. Sabiendo que toda la vida la luche, que vengo sufriendo desde los 13 años, por qué voy a ir por la plata. Voy a ir a jugármela y a ganar. Es la posibilidad que tanto busqué”, señaló el boxeador invicto.

Con respecto a su carrera profesional, hay muchos boxeadores que llegan a su techo en el país y tienen que acceder a una preparación específica en Estados Unidos. Aunque Santillán destacó que su idea es seguir acá, no cerró las puertas: “Los boxeadores que están allá evolucionaron un montón, vos ves la diferencia que hay. El entrenamiento allá es muy bueno. Me gustaría vivir siempre acá pero si hay una pelea importante y me tengo que ir ni lo dudo. Yo sé que es para mí bien y para mi futuro. Sé que el entrenamiento cambia un montón, asique me iría tres meses si me tengo que ir. Dejaría todo y me iría para el bien mío y para mi familia”, indicó.

Para finalizar, Hugo volvió a recordar el cariño y el aprecio que tiene por la ciudad a pesar de no haber nacido acá. “Me siento local. La gente me reconoce por la calle, cuando hay pelea está, me están ayudando mucho los negocios, todos me están dando una mano, ellos te ayudan sin pedir nada a cambio, les tengo que responder ganando, pero de esa gente no me voy a olvidar nunca, y le voy a seguir respondiendo. Me siento que soy un villense más”, cerró.