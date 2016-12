Como todos los años, Ceresciudad.com, elige las mejores instituciones de la ciudad de Ceres. La votación sigue respetando los mismos objetivos, demostrar de acuerdo al voto de integrantes de distintas comisiones, subcomisiones, y entidades intermedias, que instituciones, por su labor en la sociedad o por su crecimiento lograron destacarse en el periodo de un año. Es meritorio aclarar que ninguno de los votantes esta vinculado a la presidencia de ninguna de las instituciones, y no son consultados quienes actualmente ocupan cargos políticos o presidencia en comisiones barriales. La pregunta fue la misma de siempre, que institución le parece que trabajó y se desarrolló mejor este 2016?. El relevamiento se concretó por mensaje privado Facebook, y Whatsapp. Este año votaron exactamente 51 personas, todos miembros de esta comunidad. 35 de ellas fueron mujeres, y 26 hombres. De la encuesta hay que destacar que aparecieron en el conteo entidades que no estaban siendo votadas en los últimos años, como otras que ya no aparecen en la consideración de la gente.

En síntesis, y a saber, de los 51 encuestados, 12 votaron por la Asociación Bomberos Voluntarios como la institución del año. El resto de los votantes eligió, 7 de ellos la asociación amigos de los animales Ceres, 4 votos la Cooperadora Samco Ceres, 3 votos obtuvieron Club de Planeadores Ceres, Escuela Especial 2039, y el Rotary Club Ceres. En tanto 2 encuestados eligieron darle su voto al Centro Integrador Comunitario, el Grupo Scout Juan Pablo II, Donar Ceres, Club 25 de Mayo, Sociedad Israelita Ceres. Y con un voto fueron elegidas Biblioteca Popular Sarmiento, Centro de Dia Alas, Club de Abuelos, CACU, CCAO, Liga Ceresina de Fútbol, Payamédicos, APDR Ceres- Hersilia y el Centro Comercial Ceres.

En este 2016, aparecieron instituciones que no habían sido votadas nunca antes en esta encuesta. Club 25 de Mayo, Israelita Ceres, Grupo Scout, Payamédicos, y Biblioteca Popular aparecieron por primera vez en la consideración de la gente. Es notable destacar el crecimiento y consideración de las instituciones para Amigos de los animales Ceres, y la cooperadora de Samco Ceres. Este año no obtuvieron adhesiones, y si lo venían haciendo años anteriores, Instituto del Becario Ceres, Cooperadora Policial, Amigos del Arte, el Inta Ceres, y Cooperativa de Servicios Ceres Ltda, entre otras.