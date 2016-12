El Concejal y presidente del cuerpo Juan Manuel Mansilla realizó una balance de las ultimas reuniones del Concejo en este 2016. En primer término enumeró los pormenores abordados en comisión para el estudio y aprobación del presupuesto 2017. Para tal fin se dio cita en el Concejo la secretaria de hacienda CPN Bettiana Godoy. “Después de escucharla, y que ella responda todos los interrogantes de la oposición, por la noche votamos el presupuesto 2017. La oposición no acompañó y se votó por mayoria”.

Del tema Cancer, Mansilla explicó que “hubo una reunión con representantes de la Asociación Medica, el Dr. Carnielli, y los concejales. Ya lo veniamos viendo con los directivos del Samco, y por ende estamos avanzando en el tema. Muy pronto se reunirán los representantes del sector de la salud pública y privada y lo que salga de esa reunión quedará plasmada en una ordenanza. Con la misma se uscará conocer los factores que influyen el cancer, como plomo, arsenico, agroquimicos, entre otros, y por ende tener en claro cuantos pacientes hay, y cuantas muertes ocasiona el cancer en esta ciudad”.

Además, y en otro aspecto de la charla, consultado por Ceresciudad.com, y tras la movilización que originó en Maxima FM el tema de los proveedores y los horarios de carga y descarga frente a los comercios, Mansilla aclaró que “no se están cobrando multas, porque no hay una ordenanza que lo permita. Si vamos a avanzar al respecto, pero lo haremos haciendo reuniones con los sectores involucrados, y con la opinión de todos, porque no es un tema sencillo, y sabemos que ocasionó mucho revuelo. Lo que si podemos darle tranquilidad a los comerciantes, es que por ahora no se cobran multas a los proveedores, pero si se los apercibe”.

Mas tarde mencionó que el destino de los fondos de obras menores a recibir por parte de la provincia, en próximos desembolsos serán destinados a la compra de un millón de pesos en ripio, “para ir avanzando en obras de cordón, cuneta y ripio en distintas calles que hoy están afectadas por las lluvias, y el tránsito”.