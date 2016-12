Se disputó la última fecha del calendario 2016 del basquetbol alineado al torneo federal. No hubo sorpresas en los resultados, ya que los de arriba superaron el escollo de la fecha y se afianzaron aun mas en la parte alta de la table. En la parte baja Central Argentino volvió a perder ante Huracan de San Javier por un simple, 83 a 82. Y de esta manera el equipo de Lancelotti, junto a Sanjustino quedarán en el último escalón de la tabla de la división centro, esperando las mejorías necesarias para el 2017. Atlético Tostado por su parte superó de visitante al equipo de San Justo y se coló entre los de arriba que no aflojaron ni en esta última fecha. El mejor equipo de esta parte fue Norte de Armstrong que derrotó en su casa a Oliva, sumando 21 puntos en 11 presentaciones, 10 victorias y una sola derrota que fue a manos del CAT.

Los resultados:

Huracan 83- CCAO 82

Norte 93 – Oliva 87

Anzorena 66- Ameghino 87

Sanjustino 85- CAT 88

Union S 72- Central SJ 61

Posiciones al cierre del 2016:

Union Sunchales 22- Norte 21- Ameghino 21- CAT 20- Oliva 19- Central SJ 17- Huracan SJ 17- CCAO 16- Sanjustino 15

Próxima fecha: 27 de enero

Ameghino vs Central SJ

Union S vs CCAO

CAT vs Huracan

Norte vs Sanjustino