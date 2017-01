Terminó al polémica por el desmalezado de un terreno en Malvinas Argentinas. Esta mañana en contacto exclusivo con Bunker, Jorge Sainz afirmó que “lo vamos a limpiar, se termina la polémica. Este terreno se cedió a la provincia, y ellos a la obra no la hicieron. Entonces sale este reclamo de los vecinos, y como lo hacemos siempre dentro de nuestras posibilidades, vamos a limpiarlo. Primero vamos a retirar todo lo que esta en desuso y después vamos a desmalezarlo”.

Mientras se daban una catarata de mensajes de texto en relación a otros terrenos en el mismo estado, Sainz adujo que “la municipalidad no tiene terrenos propios que desmalezar. Todos los terrenos que denuncia la gente que estan abandonados tienen propietarios. Todos son intimados, y cuando no responden a la intimación nosotros entramos, desmalezamos, y después cobramos via judicial. Llegamos a este punto porque si no nadie limpia nada, y lo primero que se dice que es responsabilidad de la municipalidad”.