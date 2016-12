El grupo pre-juvenil de la parroquia Ntra. Señora del Carmen ha iniciado una colecta de juguetes para celebrar Reyes Magos en B° Cooperativo. Asi lo confirmó Carolina Belman esta mañana en Bunker de Maxima FM. “Nuestra idea es juntar los juguetes hasta el miércoles de la semana que viene, y el viernes 6 de enero, coincidiendo con el día de los reyes magos, llegarnos al Barrio Cooperativo y entregárselos a los chicos de esa vecinal. La actividad comenzaría a las 5 de la tarde, y no solo será la entrega sino que vamos a divertirnos jugando y haciendo otras actividades”.

Los juguetes podrán ser entregados en la parroquia local en horario de oficina parroquial, o bien se pueden retirar en los domicilios de los donantes. Los contactos son Carolina Belman, y Matias Piascenzotto.

Los juguetes no deben ser necesariamente nuevos, “nosotros queremos que la gente nos done ese juguetito que tal vez con los chicos ya crecidos fue quedando guardadito, y hoy puede hacer feliz a otro niño”.

La colecta culminará el miércoles por la noche, y el jueves se hará a selección de los juguetes, para ser distribuidos el viernes, dia de reyes magos.