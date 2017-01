Agradezco la recomendación realizada por los ediles de la oposición de que debo reforzar la lectura normativa, ya que considero que dicha actividad es excelente para ejercitar y agilizar la mente. Ello no implica que acepte la descalificación realizada hacia mi persona, ya que jamás he realizado comentario alguno negando la existencia de las ordenanzas que citan, como así tampoco el municipio. A forma de devolución de gentileza les encomiendo que realicen una lectura adecuada de todas las normas aplicables al asunto, y que la misma sea una lectura de compresión, no solo una actividad para copiar y pegar algunas partes a los fines realizar chicanas políticas carentes de contenido con el solo ardid de crear e incentivar disgustos en los vecinos para con el municipio. A mismo título les recomiendo que refuercen su labor legislativa, ya que los vecinos para tal función los han elegido con su voto, y no para criticar con animosidad de crear disgusto y no de aportar para construir una mejor ciudad. Sustento tal recomendación en la cantidad de proyectos de ordenanzas que presentaron en el 2016, la cual sería interesante que le cuenten a la sociedad cuantas realizaron. Les aclaro a los ciudadanos que de ninguna forma el municipio se deslindó de responsabilidad sino solo que a título informativo aclaro quien es el propietario del inmueble sobre el cual recayó la denuncia y que iba a realizar los trabajos necesarios. Como los ediles bien saben el principal obligado a mantener en condiciones los inmuebles son los propietarios, en el caso en cuestión el Gobierno Provincial, y por ende si la intención hubiese sido trabajar por los vecinos, como representantes locales de dicho gobierno debieron gestionar a los efectos de la manutención del mismo. Dado que uno de los ediles del bloque opositor ha hecho pública la lamentable decisión del gobierno provincial de no cumplir con la obligación asumida de construir el establecimiento educativo, se comunica a los vecinos que desde el municipio reiteraremos, pero con carácter de reclamo administrativo previo, la devolución de dicho inmueble al patrimonio municipal, para luego analizar la posibilidad de venta publica de los lotes para que las familias locales puedan acceder a su primer y único lote, con la finalidad de construir su vivienda propia. Eventualmente exhortaremos a los ediles de la oposición a que colaboren en dicha gestión para darle celeridad a la retrocesión de los lotes, ya que como deben saber para que proceda deben existir actos administrativos previos del gobierno provincial para que el municipio vuelva a ser poseedor y propietario de los mismos.

Atte. Dr. Federico A. Acuña (Fiscal Municipal)