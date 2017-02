Gerardo Perez asumió los primeros días de enero al frente del equipo de primera y sub del CACU. Este será el segundo ciclo del “Toro” al frente del plantel rojo. Lo acompañan Oscar Milani y Fabian Acosta. En dialogo con el programa matutino Bunker, Perez expresó que “el plantel de CACU es un gran grupo humano, por eso decidi volver a entrenarlo. Nosotros arrancamos la pretemporada hace tres semanas, y queremos hacer por lo menos 6 amistosos antes del inicio del campeonato”.

Sobre el plantel dijo, “son los mismos jugadores de temporadas anteriores, Laspina es el unico que nos manifestó la idea de no jugar, pero estamos evaluandolo, queremos que esté. Otros son Fernando Villarreal por el tema laboral, y Jose Luis Muñoz, que se le está buscando un trabajo en Ceres para que se quede. El resto son los mismos de las temporadas anteriores”.

Perez no cerró la puerta a posibles incorporaciones, “si algun jugador se quiere sumar bienvenido sea, pero no es un prioridad salir a buscar a nadie. Yo apuesto por estos jugadores y los que vienen de quinta que hay un par de elementos muy interesantes”.

El entrenador rojo dijo que la competencia de un torneo serio debe ser todos contra todos, y que sus principales adversarios serán, “CAT, es el campeón, Central tiene buen plantel, y Selva que siempre para CACU es un rival dificil. Después todos pueden presentar batalla, esto es muy parejo en la competencia”.