—

Cuando vamos a ponernos de acuerdo? Quien ganó o quien perdió en el paro general parece ser la consigna instalada después de terminar la jornada del jueves #6A. No hay que indagar demasiado para darnos cuenta que este paro no dejo ganadores ni perdedores, si no que dejó una grieta más ancha de la que veníamos teniendo. Vayamos por parte, en Ceres no se sintió el paro como en las grandes ciudades, no podemos comentar sobre lo que pasó en otros lugares, viéndolo desde el patio de la casa. Hubo miles de personas que no pararon, pero hubo otras miles que si lo hicieron. Y no todos esos miles estaban representados por la gente con palos, o los piquetes, o el mismo sindicalismo. La gente tomó una decisión, parar o no parar. Tuvo su sentimiento encontrado. Porque si analizamos verdaderamente lo que pasó nadie puede ignorar que hoy el país fue un domingo. Incluso más parado que un fin de semana largo. No aminoremos el impacto, pero también es real, y nadie puede discutirlo, que esto de buscar el contrapeso a la medida, y motivados políticamente por el estado nacional, mucha gente común no paro, asistió como pudo a sus lugares de trabajo y dijo acá estoy, “yo no paro”. Pero en estas dos posiciones debemos buscar el centro de la cuestión. No debemos distanciarnos porque uno paro, y el otro trabajó. Eso es migaja para los políticos y sindicalistas. Analicémoslo desde uno mismo. Por que paramos, o por que trabajamos? Plantemosnos una respuesta, pero una respuesta propia, alejada de la opinión de medios de comunicación, o de la masa. No sigamos como borregos al resto. Planteemos desde nuestra visión por lo que hoy hicimos. Pero que sostengamos nuestra decisión, no debe llevarnos a defenestrar al otro porque hizo lo contrario, no nos quedemos con eso chiquito. Analicemos esto, ¿lo que hicimos sirvió para mejorar nuestra vida cotidiana? Sirvió para que el pueblo en el que vivo, después mi provincia, y mi pais, empiecen a encarar politicas de consenso con todos incluidos en las decisiones? Sirvió para que el sindicalismo, ese que dice defender el futuro de sus trabajadores, se pongan seriamente a debatir con un gobierno nuevo, otras medidas que no perjudiquen al conjunto de la sociedad, y no obliguen al pueblo a despreciarlos por su condición? Hemos logrado eso con nuestra acción de este jueves? La conciencia es la única que tiene la mejor respuesta. Pero lo que hayamos hecho, que nos haya servido desde nuestro minúsculo lugar a contribuir al conjunto, ya no estamos en condiciones de ser individualistas. La politica y el sindicalismo siguen desnudando que tienen cuentas pendientes con la sociedad, y todavia no pueden encontrar la salida para reconciliarse con la gente. Amplian la grieta, mientras ellos conducen a miles de borregos con sus mensajes, aprietan de un sector y del otro, hay millones de argentinos que seguimos asistiendo a un desfile de idioteces constantes, que no hacen otra cosa mas que dividirnos. Hasta cuando un sector o el otro, va a seguir queriendo demostrar quien la tiene mas larga? No sirve que sigamos teniendo una conversación de sordos. La hombría de bien se demuestra en el dialogo abierto y sincero. A la politica argentina, desde la derecha a la izquierda, al igual que el sindicalismo, de dirigentes multimillonarios, y de los otros, que también los hay, necesitan demostrar que pueden armar una estrategia que nos brinde a todos los argentinos, sin distinción de banderías políticas o sindicales, un mejor porvenir. Como estamos hoy, vamos directo al precipicio, somos chiquitos, inexistentes. No festejemos nada, por favor, hoy no ganó ni el que paró, ni el que fue a trabajar, señores, con este jueves, lo único que hicimos es “perder todos”. Podremos entenderlo alguna vez, o deberemos seguir tropezando siempre con la misma piedra? Entendamos esto, estamos en el mismo lodo, y seguimos siendo todos manoseados.

Ceresciudad.com