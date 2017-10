—

A pocas horas de las elecciones generales, el departamento se agita al ritmo de la campaña preelectoral. Los números de las PASO ya encuestó a los electores. Fuentes confiables con acceso al padrón electoral afirmaron a este portal que “un 4% más votará” no se ilusionen con números irreales. Esto nos permite evaluar que en todo el departamento el acto eleccionario llegará al 74 o 75% a regañadientes. Michlig ya jugó las fichas, pero el hombre de Cambiemos, Albor Cantard buscará aguar la fiesta del triunfo para diputados que lo tiene a Contigiani muy ajustado arriba. Fue reñida la PASO entre ambos frentes. Contigiani ganó, y fue en el único departamento que lo hizo. Pero Cantard fue muy votado como candidato individual, y Rossi y Rodenas entre ambos, en Ceres, por ejemplo, impusieron al peronismo- kirchenrista. El departamento está disperso. Hay sectores que aunque voten por concejales o intendentes de un partido, le vuelcan el voto a diputados de otras lineas. Si no pasase esto, no se explica la gran elección de Cantard, cuando ninguna de sus listas a concejales se impuso el 13 de agosto. Michlig juega un voto importante y sus aspiraciones del 2019. Contiene al peronismo en varios distritos, pero Cantard es uno de sus objetivos mas esquivos. Es que los votos del 13 de agosto para el candidato Macrista pueden sumarse a los que no votaron en las PASO y llevarlo a victoria electoral. Cantard no tiene techo, lo que si se presume que Rossi (el chivo) ya lo obtuvo y no sacará mas votos de los que sacó. Dicho esto, y en una elección totalmente aparte, están las comunas, futuras intendencias, y las dos ciudades. El Senador quiere ganar en 23 con el Frente. Y sueña con un triunfo electoral de Maza en Ceres. Vamos a la evaluación. En Suardi, a pesar de los esfuerzos del peronismo, la victoria de Boscarol parece inevitable. El peronismo hace rato que no gobierna ese distrito. Cuando lo perdió en manos del Progresismo nunca más lo recuperó, y en eso tuvo influencias claras el senador. Pero no le pasa lo mismo en San Guillermo. Martina es un hombre fuerte- uno no se explica porque todavia no fue candidato a senador por el Peronismo- y sus opositores nunca han logrado derrotar. Cuando Morini gobernó por última vez, eso ya es una vieja historia, la gente le dio voto de confianza al Dani. El tema allí pasa por el Concejo, va a tener por primera vez un concejo plural porque el PRO o Cambiemos ya sabe que estará sentado el 10 de diciembre en por lo menos una banca. En otras localidades como Villa Trinidad, Arrufo, o Ambrosetti, como así también el caso Hersilia, la suerte parece echada. No habrá cambios en los actuales gobernantes, a pesar de los esfuerzos de otros candidatos. A Michlig eso no lo desanima, tiene buena relación con la mayoría de ellos. Pero Busquets- el otro actor indirecto de estas elecciones- quiere que el PJ consolide una buena elección, le molesta que Michlig conserve mucho poder eleccionario. Eso le nubla la vista al peronismo de Busquets y otros de cara al 2019. En Ceres, ese panorama atormenta al oficialismo y oposición. En el peronismo local ya hablan de una victoria de la lista de sus Concejales, pero en el radicalismo se niegan a pensar que la cosa ya esta resuelta. En la semana aparecieron encuestas que le permitieron a los candidatos sentirse ganadores. Sostenemos que la elección será pareja, polarizada eso si, pero a pocas horas de las urnas la lista del oficialismo si encabeza las intenciones de los votantes. Las terceras fuerzas quedaron lejos de una banca en las PASO, y lo mismo sucederá este 22 de octubre, aunque esas fuerzas partidarias lo nieguen. El voto bronca seguirá acompañando a Papili y el votante macrista por excelencia votará a Lemos. No les va alcanzar. Los que no votaron el 13 de agosto en Ceres, que si lo harán ahora, serán prisioneros de la polarización y definirán la elección a favor o en contra de las dos listas mayoritarias. Será un final cerrado en Ceres. Habrá que contar todos los votos, sin excepción. No así en San Cristobal, Gonzalez es un hombre muy fuerte, y eso apoyado por la enorme cantidad de obra pública volcada por el Frente Progresista le asegura un triunfo indiscutible. Las cartas están echadas, los que no votaron podrán sumarse al padrón, pero difícilmente puedan revertir los porcentajes de las PASO, igualmente hay hermetismo y suspenso para el 22, cosa que le hace bien a la política.