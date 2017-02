Jorge Fontanessi que dejó de ser el entrenador de Libertad de Villa Trinidad disparó en DVD contra la Comisión Directiva de Libertad. ´En el almuerzo de despedida del 2016 el Presidente me pidió que me quedara y ahora por una diferencia que era salvable no quisieron que siga´.

La salida de Jorge Fontanessi como entrenador de Libertad de Villa Trinidad sorprendió y el propio entrenador se encargó de contar los motivos en Donde Vive el Deporte. ´A mi me tomó de sorpresa, yo lo daba por hecho que seguía, inclusive el presidente del Club, Ariel Galeano en el almuerzo de despedida del 2016 se acercó y expresamente me pidió que me quedara, pero pasó todo enero y anoche 31 me dijeron que no iba a seguir porque los números no cerraban. Me duele que lo hayan dicho el 31 de enero, donde ya no tengo posibilidades de ir a otro lado´, comentó.

¿Esto no tiene vuelta atrás?

– No. Esta mañana ya me lo comunicó el secretario del Club, porque tampoco me lo dijeron ellos personalmente. A la gente no se los trata de esa manera, deberían haber sido mas coherentes. Yo me quedaba mas tranquilo si ellos me liberaban el 31 de diciembre para tener margen para buscar otras posibilidades de trabajo. Por respeto a ellos, yo rechacé algunas ofertas de trabajo y no me senté a hablar con nadie. Ellos no actuaron de la misma manera.

¿Consideras que la diferencia económica es la excusa perfecta paran decirte que nos sigas?

– Me lo podrían haber dicho de otra manera. Lo mio era alcanzable, no pedí una locura. No me dieron lugar a negociar. Yo creo que ellos se manejan de esa manera con mentiras. Mi forma no es esa. Si ellos me decían a principio de año, me quedaba mucho mas tranquilos. Fue una falta de respeto. Cuando vos faltas a una palabra, es una mentira. La palabra vale mas que un documento firmado. No era una diferencia descomunal.

¿Te duele irte así?

– Me duele por todo lo que paso. Me duele la mentira. Si me decían excelente la campaña y no te necesitamos más y listo me la bancaba. Hoy 1 de febrero no tengo laburo. Ellos pensaron en el bien de ellos y esos dirigentes le hacen mas a los Clubes. Me queda la sensación que si salíamos último, cuarto o campeón, era lo mismos para los dirigentes y eso me duele mucho.

¿Con quien tuviste la diferencia?

– Mi diferencia y enojo es con la Comisión Directiva.Trate con Ariel Galeano, Abratte, Verchelli y otro señor más.Esto no es un invento mio. Yo todo enero me dediqué a preparar trabajos para comenzar de la mejor manera. Por eso, yo lo considero falta de ética y de respeto hacia mi persona.

¿Con qué palabra describirías esta situación?

– Dolido.

Fuente: DVD Emiliano Nunia