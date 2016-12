Las posturas por el cobro de un cisa para los transportistas de alimentos en nuestra ciudad trajo un enorme revuelo después de conocida la problemática en Maxima FM. De esto no escapó la politica y este jueves en el Concejo se evaluó el tema. Todos los ediles se comprometieron a abordar la problemática haciendo participe del tratamiento de la futura ordenanza que multará a los transportistas que no respeten los horarios preestablecidos para carga y descarga de mercaderías. Tanto del sector del oficialismo como la oposición se consensuó llamar a reuniones ampliadas haciendo participes a transportistas y comerciantes para evaluar la aplicabilidad de la futura ley. Esta mañana se desmintió la versión que circulaba muy fuerte ayer sobre el cobro de multas, “se está apercibiendo a los proveedores, no se están cobrando multas porque no hay una ordenanza que fije las pautas y los costos de las mismas” sostuvieron en Máxima FM los ediles del oficialismo.

En tanto desde el sector del Frente Progresista, los concejales advirtieron que “tenemos que hacer participar a los afectados por el tema, solo así vamos a lograr consensos, porque la bronca del comerciante y de los distribuidores no es menor. Esperemos hasta febrero cuando volvamos a sesionar y trabajemos en conjunto para sacar una ordenanza posible en su aplicación sin dañar al comercio local, chico o grande”.