—

El jefe de la UR 13, dijo que lo más probable es que la sede esté en Suardi, por su situación limítrofe. La decisión está tomada, ahora estamos evaluando el tema del personal que se necesitará

En declaraciones radiales, el Comisario Fabián Forni, jefe de la UR 13, confirmó la creación de un Comando Radioeléctrico para el sur del departamento San Cristóbal. El jefe policial dijo que la decisión está tomada y ya le elevé el pedido a la superioridad, la que se mostró de acuerdo con la iniciativa.

Forni dijo que lo más probable es que la sede del Comando esté en Suardi, atendiendo la situación limítrofe de la ciudad, lo que redundaría en un trabajo intenso a la hora de llevar adelante la tarea preventiva. El comisario agregó que la jurisdicción llegará hasta Arrufó, comprendiendo las localidades de San Guillermo y Villa Trinidad, entre otras.

La experiencia de crear un Comando en Ceres ha sido muy positiva dijo Forni, porque nos ha permitido mejorar mucho los niveles de seguridad. No obstante aclaró que todavía falta definir la disposición de efectivos.

No quiero sacar agentes de ninguna dependencia para armar este Comando, porque estaría perjudicando a otras localidades, afirmó Forni. Hasta que no tengamos resuelto el tema del personal no lo pondremos en marcha, pero yo confío que en los próximos meses habrá novedades al respecto.

Fuente: Belgrano Suardi