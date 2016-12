Los cortes sociales volverán a cobrar vigencia este miércoles y jueves, y de esta manera cerrarán el año 2016. Tavella y Contreras, manifestaron esta mañana en Maxima FM que “los precios son los mismos de la semana pasada, y solo cambiaron las carnicerías”.

Por este motivo se adujo que “desde el miercoles y el jueves los cortes podrán encontrarse en Carniceria Vanzini, Carniceria de Supermercado El Delfin, Carnicería Cer-Cam y Carnicería El Colono. Los precios no se moficina, pero si el total, por ejemplo habra tope de hasta 3 kgs de asado por persona, mientras que los otros cortes no tendrán tope de venta”.

Guillermo Tavella explicó que “notamos la semana pasada que mucha gente recurrió solo a los cortes para asar en las fiestas, y dejó de lado otros cortes que son muy buscados entre semana, por ejemplo pulpa, costeletas, peceto, entre varios otros. Por ese motivo, y para alentar a que esos cortes también sean buscados por la gente decidimos adelantar la venta para este miercoles y jueves, y no poner topes de kilos”.

Sobre la consulta realizada por Maxima FM, y a pedido de los oyentes, sobre que la calidad de la carne no era la mejor, Tavella respondió, “por el precio que se ofrece, la carne es de una calidad intermedia, no es la peor, ni tampoco la mejor. Yo la probe y estaba muy bien. Sabemos que hay gente que se quejó de la carne dura, tal vez se dio en algunos pocos cortes, pero la carne no era de mala calidad como se salió a decir”.