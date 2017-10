—

Tres fuerzas políticas cerraron su campaña proselitista en los estudios de Maxima FM. Los candidatos del Frente Progresista Nico Maza y Silvia Lazaro, acompañados por el Concejal Gerardo Balzarini; los candidatos del PJ Luisina Giovaninni y Pablo Fiore quienes estuvieron acompañados por el Intendente Camilo Busquets, e Ignacio Lemos de Cambiemos.

Todos coincidieron en haber alcanzado la propuesta de sus partidos a la mayoria de los vecinos de Ceres. El Frente Progresista con Nico Maza a la cabeza propuso más control en la realización de obras en la ciudad y el manejo de los fondos públicos. “Ya lo hemos venido contando en toda la campaña, los ceresinos nos merecemos vivir mejos, y tener obras de calidad. Prometemos hacer honor a la gente desde nuestra banca, fortaleciendo esas propuestas que haremos de manera conjunta con todos los demás concejales” señaló Maza.

La Concejal Giovaninni resaltó todo lo realizado por el municipio en materia de seguridad, asistencia social, violencia de género, y aportes municipales a todas las instituciones sin excepción. Busquets enfatizó que “Los vecinos tienen que entender que todo lo que estamos haciendo son con fondos propios. Estamos haciendo un enorme sacrificio, porque no queremos empeñar ni el municipio, ni generarles una deuda a los frentistas. No se dejen engañar con aquellos que dicen o hablan solo de pavimento, porque no les están diciendo la verdad o no les están contando como es la cosa”.

En tanto el candidato de Cambiemos Ignacio Lemos dijo que “nosotros somos la verdadera politica del cambio. Porque escuchamos que otros se postulan como una fuerza para cambiar las cosas, y los vemos en fotos con politicos que son la actualidad. Nosotros no vivimos de la politica, queremos llegar a la politica para trabajar consolidando relaciones entre el estado nacional, y nuestra municipalidad”.

Todos los candidatos se mostraron satisfechos con la campaña y la recepción de la gente. Además pidieron cada uno respaldar las listas a diputados nacionales, Lemos pidió por Albor Cantard, Busquets, y Giovaninni lo hicieron por Rossi- Rodenas y Maza, y Lazaro junto a Balzarini el voto a Luis Contigiani.