El juez Juan Manuel Oliva reafirmó la Prisión Preventiva de Patricia Sayago, abuela de Maxi Sosa y de Ariel Malagueño, desestimando la apelación de la defensa. Ambos están acusados de sustracción de menores, por la desaparición del pequeño de tres años en Ceres .

Recordar que en la mañana del 16 de diciembre, en la Sala 3 de los Tribunales de Rafaela se desarrolló una Audiencia de Apelación solicitada por la defensa de la abuela de Maxi, Patricia Sayago, – Aníbal Caula- y de Ariel Malagueño –Rodolfo Zanassi y Enrique Müller-. Recordamos que la pareja está cumpliendo prisión preventiva desde el 1 de agosto del corriente año. Ambos están acusados de sustracción de menores, a la mujer se le suma la imputación por falsa denuncia.

Los abogados defensores plantearon que desde su perspectiva faltan evidencias que determinen la participación de los imputados en la desaparición de Maxi Sosa. Rodolfo Zanassi y Enrique Müller, defensores de Ariel Malagueño –pareja de la abuela de Maxi- propusieron diversas medidas alternativas, entre ellas pagar una fianza o que su defendido pueda salir diariamente a trabajar en la comuna.

En cambio, el Ministerio Público de la Acusación, representado por la fiscal Emilce Fissore y Diego Vigo, repitió las evidencias expuestas en la Audiencia Cautelar debido a que no podía ampliar las pruebas. Al finalizar, Diego Vigo comentó a la prensa que generaron nueva evidencia pero que no la pudieron utilizar en esta instancia porque perjudicaban a los imputados. “Eso no quita que se utilice esa evidencia a futuro”, afirmó Vigo.

Una de las pruebas centrales del debate fue la grabación de una llamada telefónica entre los acusados en la que mencionarían a Maxi. La cual, reforzaría la hipótesis de la Fiscal, Maxi habría sido escondido durante más de siete meses por su abuela.

Antes de que finalice la audiencia, la abuela de Maxi, Patricia Sayago, sufrió una crisis nerviosa por lo que se retiró de la sala. En cambio, Ariel Malagueño, pidió declarar y dijo: “Ojalá esto se esclarezca porque no tengo nada que ver. En su momento si hubiese sabido lo hubiese dicho, y no estar cinco meses presos por no tener nada que ver. Nunca me fui a ningún lado, nunca guarde nada, no escondo nada ni nunca encubrí a nadie tampoco, simplemente me están acusando de algo que no tengo nada que ver”.

Cumplido el plazo de diez hábiles, el juez de Cámara de Apelación Penal, Juan Manuel Oliva, reafirmó la Prisión Preventiva de Patricia Sayago, abuela de Maxi Sosa y de Ariel Malagueño, desestimando la apelación de la defensa. Ambos están acusados de sustracción de menores, por la desaparición del pequeño de tres años en Ceres.

Fuente: Rafaela Noticias