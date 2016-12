Los comerciantes locales están enfurecidos. Es que desde hace algunos días, los camiones proveedores vienen explicándoles que la entrega de mercadería en puerta de negocio ya no podrá seguir haciéndose como se venia haciendo. El motivo, las enormes multas a las que algunos ya han sido ajusticiados.

La denuncia la realizó esta mañana un importante supermercadista local en Maxima FM, a la que se fueron sumando otros pequeños comerciantes locales. “Nuestros proveedores no quieren venir más en los horarios que venían porque ya les han cobrado multas, y estan siendo intimidados para seguir siendo castigados si continúan con la entrega fuera de los horarios establecidos por una ordenanza, que JAMAS nos fue entregada. Eso es lo que nos enfurece, porque nos cambia una rutina, y ni siquiera se nos avisa”.

Este supermercadista coincidó con otros, “no tenemos problemas en acatar las ordenanzas, si es para mejorar el tráfico, lo que nos enfuerece es que aca se toman medidas o se labran infracciones y ni siquiera nos notifican para que sepamos los horarios habilitados”.

Sobre este tema Hector Sanchez respondió en el programa radial Bunker, “no es mi área, pero esto de la descarga de camiones en horario de alto tránsito era un problema para todos. No podemos permitir que camiones de corralones, o de mercaderias descargen en pleno horario de alto tránsito en la ciudad. Por eso es que se han impuesto horarios por la mañana bien temprano, y otros por la siesta para que se haga efectiva la descarga. Y otro tema al que se tendrán que ir acostumbrando es a que los proveedores se estacionen en la playa de AGD; y desde allí se llegue a los comercios en vehiculos menos pesados que un camión. A esto llegamos porque el estado de las calles es un reclamo permanente de los vecinos, y por el tráfico que tiene la ciudad de Ceres en horarios pico”.

Esta expliación de Sanchez no alcanzó para apaciguar los ánimos, “estamos todos locos- dijo otro pequeño comerciante- ahora voy a tener que comprar una camioneta o alquilar un flete para ir a buscar la mercadería a la playa de AGD. No nos parece justo, pero si es para todos iguales no hay problema, que sea para todos sin distinción, y ya veremos como nos arreglamos”.

El tema no promete quedarse ahí, porque en primera medida los distribuidores de bebidas y alimentos ya no quieren ingresar a la ciudad, en los supermercados habrá que disponer empleados extras para la atención exclusivamente de depósitos, y los materiales de construcción ya no podrán ser traídos directamente al comercio, sino que deberán ser descargados fuera del ejido urbano y ser traídos por transportes de menor porte. Desde las esferas del gobierno municipal avisaron, tras estos reclamos que hay una ordenanza vigente, y que en los venideros días se harán los anuncios respectivos para que no queden dudas sobre los alcances de la misma.