Veronica Bedini, de EPE Rafaela, argumentó en Máxima FM que “los cortes que se vinieron produciendo en Ceres han tenido que ver con cuestiones del clima. Las tormentas eléctricas dañaron parte del sistema de distribución y se fueron dando cortes en distintas secciones. Pero eso está solucionado, y ya no debería haber inconvenientes”.

La responsable del área comunicación de EPE Rafaela mencionó que “las tormentas de los últimos dias originaron varios inconvenientes que se fueron solucionando dia a día. Incluso ya está en funcionamiento el sistema de atención comercial, que ayer habia dejado de operar”.

Para Bedini, “es importante que el usuario piense seriamente en restringir la energía, porque si no lo hace el problema de cortes seguirá existiendo. El aire acondicionado, que tan útil es en esta temporada debe trabajar a 24°, no iluminar los ambientes que no se usan, apagar los artefactos eléctricos que no son de utilidad en un momento del día, eso ayuda a que podamos tener energía sin cortes por saturación de consumo”.

Las quejas sobre artefactos eléctricos quemados por los bajones de luz, pueden ser reclamados en EPE; siempre y cuando se lo haga con una constancia técnica de que efectivamente el aparato se quemó por problemas de luz. “Nosotros recomendamos que no se mantengan encendidos los aparatos cuando haya tormentas eléctricas, porque eso puede originar roturas irreparables en los equipos”.

Por último, Bedini desmintió que el problema de la falta de energía en Selva haya estado relacionado a un problema con EPE; “el problema lo tenian con la distribución de su propia empresa provincial” dijo.