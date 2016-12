De una estripitosa caída en las ventas durante el mes de noviembre, el comercio ceresino ligado a la canasta navideña, se movilizó y mostró un alza muy importante, no tal vez como en años anteriores, pero las ventas se acomodaron. Como todos los años, Ceresciudad.com consultó 10 comercios de distintos rubros para el censo de las ventas navideñas. Este relevamiento nos permitió saber que en prácticamente todos los rubros las ventas estuvieron a la altura de las circunstancias. La medición comercial local solo se hace por volumen de ventas y no porcentajes, pero todos coincidieron en tildar las ventas navideñas como “positivas”.

Dos jugueterias relevadas por este portal comentaron que las ventas estuvieron muy bien, similares al año pasado, con un movimiento de stock en toda la línea. Otro de los consultados, del rubro celulares, también habló de un repunte de ventas de aparatos smartphones de distintas marcas y pecios. El rubro calzado e indumentaria mostraron volúmenes muy importantes, cabe acotar que también los consultados remarcaron que diciembre fue un mes donde durante prácticamente toda el periodo las ventas se ampliaron por fiestas, y el cambio de temporada. Es decir que no solo la navidad empujó las ventas sino también el cambio de estación y la multiplicidad de eventos. En este rubro se notó el uso de la tarjeta de crédito. Electrodomesticos, bazar y regalería, para completar el segmento obsequios navideños se mostró conforme con las ventas, aunque los volúmenes no hayan superado años anteriores. Los supermercados, panaderías y carnicerías si notaron el alza en las ventas. Muchos descuentos en las promociones por pago contado, y especialmente los precios acomodados en la carne hicieron que las ventas estén por encima de lo previsto. Un carnicero citado por este portal dijo “vendimos todo”. Esa misma expresión repitió un supermercadista que explicó que los productos de navidad prácticamente se agotaron, y esperan reponer fuertemente para la despedida del año.